Во 2 сезоне 3 серии сериала «Время приключений» Финн и Джейк спасают очередную принцессу из плена Снежного Короля. Он разочарован в женщинах и решает кардинально изменить свой имидж. Новый образ моментально привлекает внимание противоположного пола.
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