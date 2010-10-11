Во 2 сезоне 21 серии сериала «Время приключений» героям нужно утихомирить боль внутри гиганта. Ее причина — праздник, который устроили медвежата. Финн с Джейком понимают, какая опасность грозит рейверам, и пытаются их предупредить, но их не слышат.