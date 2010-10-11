Во 2 сезоне 18 серии сериала «Время приключений» задание принцессы по коречеванию пней приводит Финна и Джейка в подземелье. Они знакомятся с местными и помогают одной из жительниц выбраться наружу. Мир оказывается для нее пугающим и волнующим.
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