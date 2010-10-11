Во 2 сезоне 20 серии сериала «Время приключений» Финн не знает, как ему пригласить на вечер парных сеансов в кино Бубльгум. За помощью он обращается к Джейку и Марселин. Друзья организовывают целый спектакль, чтобы привлечь внимание принцессы.