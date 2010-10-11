Во 2 сезоне 20 серии сериала «Время приключений» Финн не знает, как ему пригласить на вечер парных сеансов в кино Бубльгум. За помощью он обращается к Джейку и Марселин. Друзья организовывают целый спектакль, чтобы привлечь внимание принцессы.
Related video
Такого не ожидал никто: засветившийся на сцене Киркоров вызвал оторопь
«Лепс — все?»: Барановская засветилась в объятиях молодого холостяка
«Не понимал, что делает»: звезда «Черной любви» выдал истинное отношение к россиянам
Без женщины не обошлось: разводу Лепса нашлось объяснение
«Попрощался с жизнью»: Сергей Зверев разоткровенничался о «синдроме Пугачевой»
Случайно проговорилась: правда о личной жизни Асмус вышла наружу
Серьезнее, чем казалось: вскрылась правда о состоянии Инны Чуриковой
«У него свои обиды»: вот чем обернулся для Эмина конфликт с Крутым
По стопам Бузовой: Самбурская пошла вразнос у всех на глазах
Второй Шатунов: вот что сказал Милохин о воссоздании «Ласкового мая»
Принцу пришлось вмешаться: правда о конфликте Меган Маркл и Виктории Бекхэм вышла наружу
«Омолодилась до неузнаваемости»: 57-летнюю Апину подняли на смех
Авторизация по e-mail