Во 2 сезоне 22 серии сериала «Время приключений» парни придумываю парное желание, когда видят упавшего светлячка. Вскоре им предоставляется возможность его исполнить: для этого нужно пройти сквозь опасный лабиринт, способный наказать за любой обман.
Related video
«Омолодилась до неузнаваемости»: 57-летнюю Апину подняли на смех
Случайно проговорилась: правда о личной жизни Асмус вышла наружу
«У него свои обиды»: вот чем обернулся для Эмина конфликт с Крутым
Такого не ожидал никто: засветившийся на сцене Киркоров вызвал оторопь
Без женщины не обошлось: разводу Лепса нашлось объяснение
Принцу пришлось вмешаться: правда о конфликте Меган Маркл и Виктории Бекхэм вышла наружу
«Не понимал, что делает»: звезда «Черной любви» выдал истинное отношение к россиянам
По стопам Бузовой: Самбурская пошла вразнос у всех на глазах
Второй Шатунов: вот что сказал Милохин о воссоздании «Ласкового мая»
Серьезнее, чем казалось: вскрылась правда о состоянии Инны Чуриковой
«Попрощался с жизнью»: Сергей Зверев разоткровенничался о «синдроме Пугачевой»
«Лепс — все?»: Барановская засветилась в объятиях молодого холостяка
Авторизация по e-mail