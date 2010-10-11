Во 2 сезоне 22 серии сериала «Время приключений» парни придумываю парное желание, когда видят упавшего светлячка. Вскоре им предоставляется возможность его исполнить: для этого нужно пройти сквозь опасный лабиринт, способный наказать за любой обман.