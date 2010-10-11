Во 2 сезоне 11 серии сериала «Время приключений» настоящие ниндзя Джейк и Финн сидят в засаде, охотясь на Снежного Короля. Есть сведения, что он спланировал очередное похищение принцессы. Изучив замок злодея, они случайно попадают в тайную комнату.