Во 2 сезоне 11 серии сериала «Время приключений» настоящие ниндзя Джейк и Финн сидят в засаде, охотясь на Снежного Короля. Есть сведения, что он спланировал очередное похищение принцессы. Изучив замок злодея, они случайно попадают в тайную комнату.
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