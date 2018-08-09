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Постер к сериалу Открытие ведьм
Киноафиша Сериалы Открытие ведьм Сезоны
Открытие ведьм (2018 - …), список сезонов A Discovery of Witches 16+
Год выпуска 2018
Страна Великобритания
Эпизод длится 60 минут
Телеканал Sky1
Список сезонов сериала «Открытие ведьм»
Открытие ведьм - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2018, 8 эпизодов
 
Открытие ведьм - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2021, 10 эпизодов
 
Открытие ведьм - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2022, 7 эпизодов
 
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