Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Экстрасенсы. Реванш (2024), 2 сезон

Постер к 2-му сезону телешоу Экстрасенсы. Реванш
Киноафиша Сериалы Экстрасенсы. Реванш Сезоны Сезон 2
Ekstrasensy. Revansh 16+
Название Сезон 2
Премьера сезона 24 февраля 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 18
Продолжительность сезона 27 часов 0 минут

Рейтинг шоу

4.4
Оцените 13 голосов
4.7 IMDb

Список серий телешоу Экстрасенсы. Реванш

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Выпуск 7
Сезон 1 Серия 7
24 февраля 2024
Выпуск 1
Сезон 2 Серия 1
7 сентября 2024
Выпуск 2
Сезон 2 Серия 2
14 сентября 2024
Выпуск 3
Сезон 2 Серия 3
21 сентября 2024
Выпуск 4
Сезон 2 Серия 4
28 сентября 2024
Выпуск 5
Сезон 2 Серия 5
5 октября 2024
Выпуск 6
Сезон 2 Серия 6
12 октября 2024
Выпуск 7
Сезон 2 Серия 7
19 октября 2024
Выпуск 8
Сезон 2 Серия 8
26 октября 2024
Выпуск 9
Сезон 2 Серия 9
2 ноября 2024
Выпуск 10
Сезон 2 Серия 10
9 ноября 2024
Выпуск 11
Сезон 2 Серия 11
16 ноября 2024
Выпуск 12
Сезон 2 Серия 12
23 ноября 2024
Выпуск 13
Сезон 2 Серия 13
30 ноября 2024
Выпуск 14
Сезон 2 Серия 14
7 декабря 2024
Выпуск 15
Сезон 2 Серия 15
14 декабря 2024
Выпуск 16
Сезон 2 Серия 16
21 декабря 2024
Выпуск 17. Финал
Сезон 2 Серия 17
28 декабря 2024
График выхода всех сериалов
Советский мультик удивил иностранку: в «Вовке в Тридевятом царстве» она увидела то, что русские давно перестали замечать
Оторваться от экрана не получится: 10 шикарных сериалов с рейтингом выше 8.0 на IMDb — без проходных эпизодов и разочарований
Им прочили славу звезд экрана, а они превратили кино в хобби: что стало с актерами из фильмов про Петрова и Васечкина
Лунгин снял худшую адаптацию сериала из США: Машков с Исаковой не спасли, к критике подключился даже Рогозин
«Очень доброй и веселой комедии» с Вициным сейчас ставят 7.7 балла: а в СССР ее полгода продержали «на полке» – правок смешнее не придумаешь
Не Шарик, а натуральный козел: у героев «Собачьего сердца» были прототипы - Преображенский спас Ленина и Сталина
От «Маши и Медведя» до «Шрека»: нашли 6 новогодних выпусков любимых мультфильмов — возвращают веру в чудо быстрее оливье
265 млн человек не могут ошибаться: 8 самых просматриваемых сериалов на Netflix – смело включайте любой, если устали от поисков
В топ-10 кассовых голливудских актеров попали сразу 3 Криса: а вот №1 может «продуть» из-за нового «Аватара»
Самый противоречивый герой «Гаража» Рязанова: равнодушным этот мажор не оставляет никого
Получили на Новый год очередную безделушку? Не грустите, бывает и хуже – взгляните на 6 самых нелепых подарков в кино
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше