Загадочные исчезновения людей, крупные кражи, исторические преступления и загадочные самоубийства. Главные герои пытаются восстановить картину преступлений и установить истину. Между экстрасенсами нет конкуренции, они не соревнуются и не борются за главный приз. Здесь участвуют только лучшие – те, кто давно убедил окружающих в своих уникальных экстрасенсорных способностях. В документальном проекте ТНТ нет придуманных испытаний, все события и герои реальны.



Проект выходит в эфир много лет, но впервые мы поставим вопрос ребром: верить или не верить экстрасенсам. Ведь проект смотрят не только поклонники, но и скептики, которые следят за каждым шагом звездных участников. Теперь в каждой серии нового сезона люди со сверхспособностями постараются превзойти себя, чтобы доказать всем и каждому — невозможное невозможно.