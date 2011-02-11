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Постер телешоу Экстрасенсы ведут расследование
Постер телешоу Экстрасенсы ведут расследование
Постер телешоу Экстрасенсы ведут расследование
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Киноафиша Сериалы Экстрасенсы ведут расследование

Экстрасенсы ведут расследование (2011 - …)

Экстрасенсы ведут расследование 16+
Год выпуска 2011
Страна Россия
Всего сезонов 10 сезонов
Эпизод длится 1 час 10 минут
Телеканал ТНТ
Продолжительность телешоу 190 часов 10 минут
О чем телешоу

Загадочные исчезновения людей, крупные кражи, исторические преступления и загадочные самоубийства. Главные герои пытаются восстановить картину преступлений и установить истину. Между экстрасенсами нет конкуренции, они не соревнуются и не борются за главный приз. Здесь участвуют только лучшие – те, кто давно убедил окружающих в своих уникальных  экстрасенсорных способностях. В документальном проекте ТНТ нет придуманных испытаний, все события и герои реальны. 


Проект выходит в эфир много лет, но впервые мы поставим вопрос ребром: верить или не верить экстрасенсам. Ведь проект смотрят не только поклонники, но и скептики, которые следят за каждым шагом звездных участников. Теперь в каждой серии нового сезона люди со сверхспособностями постараются превзойти себя, чтобы доказать всем и каждому — невозможное невозможно.

В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 10-го сезона телешоу «Экстрасенсы ведут расследование»
Битва сильнейших. Выпуск 163
Сезон 10 Серия 1
1 апреля 2023
График выхода новых серий
Сезоны
Экстрасенсы ведут расследование - Сезон 1 Сезон 1
2011, 42 эпизода
Экстрасенсы ведут расследование - Сезон 2 Сезон 2
2013, 14 эпизодов
Экстрасенсы ведут расследование - Сезон 3 Сезон 3
2014, 10 эпизодов
Экстрасенсы ведут расследование - Сезон 4 Сезон 4
2015, 15 эпизодов
Экстрасенсы ведут расследование - Сезон 5 Сезон 5
2016, 14 эпизодов
Экстрасенсы ведут расследование - Сезон 6 Сезон 6
2016, 33 эпизода
Экстрасенсы ведут расследование - Сезон 7 Сезон 7
2018, 10 эпизодов
Экстрасенсы ведут расследование - Сезон 8 Сезон 8
2018, 12 эпизодов
Экстрасенсы ведут расследование - Сезон 9 Сезон 9
2019, 12 эпизодов
Экстрасенсы ведут расследование - Сезон 10 Сезон 10
2023, 1 эпизод
Кадры из телешоу
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