Экстрасенсы. Реванш (2024), 1 сезон

Постер к 1-му сезону телешоу Экстрасенсы. Реванш
Ekstrasensy. Revansh 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 13 января 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 9
Продолжительность сезона 13 часов 30 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Экстрасенсы. Реванш»

В 1-м сезоне шоу «Экстрасенсы. Реванш» появится ведущий проекта с 8-го сезона по настоящее время Марат Башаров. Участниками станут уже известные зрителям маги, ведуньи и другие представители уникальных профессий, обладающие сверхъестественными способностями. Героям предстоит найти людей, соответствующих определенным параметрам, например, показать, кто из находящихся перед ними мужчин является военнослужащим, кто отбывал наказание в тюрьме, не имеет образования и так далее. Кроме того, экстрасенсы будут работать с людьми, которые столкнулись с тяжелыми событиями в жизни и обратились в шоу за помощью.

Список серий телешоу Экстрасенсы. Реванш График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Выпуск 1
Сезон 1 Серия 1
13 января 2024
Выпуск 2
Сезон 1 Серия 2
20 января 2024
Выпуск 3
Сезон 1 Серия 3
27 января 2024
Выпуск 4
Сезон 1 Серия 4
3 февраля 2024
Выпуск 5
Сезон 1 Серия 5
10 февраля 2024
Выпуск 6
Сезон 1 Серия 6
17 февраля 2024
Выпуск 8
Сезон 1 Серия 8
2 марта 2024
Выпуск 9
Сезон 1 Серия 9
9 марта 2024
Выпуск 10
Сезон 1 Серия 10
16 марта 2024
