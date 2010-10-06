Kinoafisha TV Shows Sled Seasons Season 5
Sled 16+
Title Сезон 5
Season premiere 6 October 2010
Production year 2010
Number of episodes 48
Runtime 31 hours 12 minutes

4.9
Rate 22 votes
3.4 IMDb

"Sled" season 5 list of episodes.

Выкуп за невесту
Season 5 Episode 1
6 October 2010
Последний звонок
Season 5 Episode 2
7 October 2010
Лебединое озеро
Season 5 Episode 3
8 October 2010
Атака клоунов
Season 5 Episode 4
11 October 2010
Дедушки
Season 5 Episode 5
12 October 2010
Ветер Трансильвании
Season 5 Episode 6
13 October 2010
Здоровье по безналу
Season 5 Episode 7
14 October 2010
Про любовь
Season 5 Episode 8
18 October 2010
Путь к сердцу
Season 5 Episode 9
19 October 2010
На чужом несчастье счастья не построишь
Season 5 Episode 10
20 October 2010
Последний роман Яны
Season 5 Episode 11
21 October 2010
Стрела-убийца
Season 5 Episode 12
25 October 2010
Снежная королева
Season 5 Episode 13
26 October 2010
Тайна исповеди
Season 5 Episode 14
27 October 2010
Трус
Season 5 Episode 15
28 October 2010
Детка
Season 5 Episode 16
1 November 2010
Саркофаг
Season 5 Episode 17
2 November 2010
Карточный шулер
Season 5 Episode 18
8 November 2010
Страховщик
Season 5 Episode 19
9 November 2010
Золотая осень
Season 5 Episode 20
10 November 2010
Чужое сердце
Season 5 Episode 21
11 November 2010
Лика
Season 5 Episode 22
12 November 2010
Фальшивка (Перевернутая Дженни)
Season 5 Episode 23
15 November 2010
Крановщица
Season 5 Episode 24
16 November 2010
Шекспир наоборот
Season 5 Episode 25
17 November 2010
Место встречи
Season 5 Episode 26
18 November 2010
Испектор по...
Season 5 Episode 27
22 November 2010
Потрошитель
Season 5 Episode 28
23 November 2010
Жизнь как улика
Season 5 Episode 29
24 November 2010
Я не хочу умирать
Season 5 Episode 30
25 November 2010
Всадница
Season 5 Episode 31
29 November 2010
Золотой мальчик
Season 5 Episode 32
30 November 2010
Сашка
Season 5 Episode 33
1 December 2010
Зона
Season 5 Episode 34
2 December 2010
Из России с любовью
Season 5 Episode 35
6 December 2010
Хэдхантер (Охотник за головами)
Season 5 Episode 36
7 December 2010
Свидетель
Season 5 Episode 37
8 December 2010
В Греции всё есть
Season 5 Episode 38
9 December 2010
Палачи и жертвы
Season 5 Episode 39
13 December 2010
Дура
Season 5 Episode 40
14 December 2010
Пианистка
Season 5 Episode 41
15 December 2010
Общага на крови
Season 5 Episode 42
16 December 2010
Женская солидарность
Season 5 Episode 43
20 December 2010
Пропавший гроб
Season 5 Episode 44
21 December 2010
Средство от настроения
Season 5 Episode 45
22 December 2010
Увезу тебя я в тундру
Season 5 Episode 46
23 December 2010
Ультиматум
Season 5 Episode 47
27 December 2010
Одноклассники
Season 5 Episode 48
28 December 2010
