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Постер к 1-му сезону сериала Шесть девять: Сериал
Киноафиша Сериалы Шесть девять: Сериал Сезоны Сезон 1

Шесть девять: Сериал, 1 сезон

6ixtynin9 The Series 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 6 сентября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 6
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала « Шесть девять: Сериал»

В 1-м сезоне сериала «Шесть девять: Сериал», потеряв работу, главная героиня пребывает и без того не в лучшем расположении духа. Она даже не догадывается, что в скором времени ей предстоит пережить еще немало серьезных потрясений. История начинается с того, что героиня обнаруживает на пороге своей квартиры загадочный пакет, и ее жизнь резко меняется к худшему. Оказывается, курьеры мафии, введенные в заблуждение, оставили под дверью женщины коробку с большой суммой денег. Однако крупная сумма не приносит ей удачи. Теперь неприятности буквально сопровождают героиню на каждом шагу, словно она стала жертвой коварного заговора.

Список серий сериала Шесть девять: Сериал График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
6 сентября 2023
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
6 сентября 2023
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
6 сентября 2023
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
6 сентября 2023
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
6 сентября 2023
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
6 сентября 2023
График выхода всех сериалов
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