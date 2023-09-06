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Постер сериала Шесть девять: Сериал
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Киноафиша Сериалы Шесть девять: Сериал

Шесть девять: Сериал (2023 - …)

6ixtynin9 The Series 18+
Год выпуска 2023
Страна Таиланд
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 40 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность сериала 4 часа 0 минут

О чем сериал

В центре событий оказывается женщина, которая недавно потеряла работу. Внезапно на пороге своей квартиры главная героиня обнаруживает таинственный сверток. Она пока не догадывается, какое большое влияние окажет эта находка на ее дальнейшую жизнь. В скором времени все меняется к худшему, и героиня сталкивается с чередой неприятностей, которым просто не в силах оказать сопротивление. Теперь ей предстоит выяснить, как справиться с ситуацией, а также приложить немало усилий, чтобы наладить свою жизнь.

Шесть девять: Сериал - трейлер первого сезона
Шесть девять: Сериал  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Брук Ньютон
Bruce Locke
Yuuki Luna
Yuuki Luna
Давика Хурне
Патара Ексангкул
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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6.1 IMDb
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Сезоны
Шесть девять: Сериал - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 6 эпизодов
 
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