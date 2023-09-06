В центре событий оказывается женщина, которая недавно потеряла работу. Внезапно на пороге своей квартиры главная героиня обнаруживает таинственный сверток. Она пока не догадывается, какое большое влияние окажет эта находка на ее дальнейшую жизнь. В скором времени все меняется к худшему, и героиня сталкивается с чередой неприятностей, которым просто не в силах оказать сопротивление. Теперь ей предстоит выяснить, как справиться с ситуацией, а также приложить немало усилий, чтобы наладить свою жизнь.