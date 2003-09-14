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Киноафиша Сериалы Карнавал Сезоны Сезон 1

Карнавал, 1 сезон

Carnivàle 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 14 сентября 2003
Год выпуска 2003
Количество серий 12
Продолжительность сезона 11 часов 0 минут
Смотрите за 1
О чем 1-й сезон сериала «Карнавал»

В 1-м сезоне сериала «Карнавал» события разворачиваются в середине 30-х годов на Среднем Западе США. Восемнадцатилетний Бен Хокинс примыкает к передвижному цирку «Карнавал» и находит новую семью в лице гадалки Софи, ее парализованной матери, незрячего профессора-телепата и других странноватых людей. Управляет труппой таинственный Хозяин, у которого есть свои планы на юного Бена. Выясняется, что у парня есть секретный талант. Во сне его посещают загадочные видения. Но самое удивительное, что точно такие же сны снятся не только ему, но и калифорнийскому странствующему проповеднику Джастину Кроу.

Список серий 1-го сезона сериала «Карнавал» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Милфэй Milfay
Сезон 1 Серия 1
14 сентября 2003
После окончания бала After the Ball Is Over
Сезон 1 Серия 2
21 сентября 2003
Типтон Tipton
Сезон 1 Серия 3
28 сентября 2003
Зловещая буря Black Blizzard
Сезон 1 Серия 4
5 октября 2003
Вавилон Babylon
Сезон 1 Серия 5
12 октября 2003
Загадай число Pick a Number
Сезон 1 Серия 6
19 октября 2003
Река The River
Сезон 1 Серия 7
26 октября 2003
Лонниган, Техас Lonnigan, Texas
Сезон 1 Серия 8
2 ноября 2003
Бессонница Insomnia
Сезон 1 Серия 9
9 ноября 2003
Возбуждённый и растревоженный Hot and Bothered
Сезон 1 Серия 10
16 ноября 2003
День мёртвых The Day of the Dead
Сезон 1 Серия 11
23 ноября 2003
День, когда случилось чудо The Day That Was the Day
Сезон 1 Серия 12
30 ноября 2003
График выхода всех сериалов
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