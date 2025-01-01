Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Карнавал Цитаты

Цитаты из сериала Карнавал

[Начальные строки сериала]
Самсон Перед началом, после великой войны между Небом и Адом, Бог создал Землю и отдал её в управление хитроумной обезьяне, которую он назвал человеком. И в каждой génération рождалось существо света и существо тьмы. И великие армии сталкивались ночью в древней войне между добром и злом. Тогда была магия, благородство и невообразимая жестокость. И так продолжалось до того дня, когда ложное солнце взорвалось над Тринити, и человек навсегда обменял чудо на разум.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Samson На фоне стычки, которую по глупости назвали Войной, чтобы закончить все войны, темный искал избежать своей судьбы и жить как смертный. Поэтому он сбежал через океан в империю, называемую Америкой. Но одно его присутствие заразило дух земли. Люди становились немыми перед дураками, которые говорили много слов, но ничего не значили... для которых угнетение и трусость были добродетелями... а свобода — непристойностью. И в эту темную страну преданья охотился пророк за своим врагом. И пока, истощённый ранениями, он обратился к следующему в древней линии света. И так судьба человечества легла на трясущиеся плечи самого неохотного спасителя...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Samson Когда речь заходит о жизни, умирать — это просто.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Самсон Лайл, я тебе говорю, этот бизнес на 100% легален.
Шериф Лайл Донован Я никогда не слышал, чтобы честный человек говорил "легален".
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sofie Иди к чёрту!
Justin Идти? Почему, я собираюсь принести это сюда.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[первая реплика используется]
Официантка Каждый пророк у себя дома.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Повторяемая строка]
Samson Давайте наделаем пыли, детишки!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Charlie Lewis Ты всегда носил бороду?
Lila С тех пор как мне исполнилось тринадцать.
Charlie Lewis Я тоже.
Lila Зайди ко мне в палатку позже, мрачный и красивый, я покажу тебе кое-что, что у меня есть с тринадцати.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Justin Часы тикают, братья и сестры, отсчитывая время до Армагеддона. Червь проявляет себя во множестве обличий по всей этой некогда великой земле; от интеллектуальной элиты, жестоко внушающей нашим детям варварскую ересь Дарвина, до приспешников Голливуда, развращающих их в темноте местного кинотеатра, от ложных пророков, прячущихся за кафедрами нашей нации, до мерзких паразитов в наших банках и кабинетах, и безбожных политиков, которые жиреют на misery своих избирателей. Знаки концов времен окружают нас, начерченные кровью и огнем левой рукой бога. Вам нужно только открыть глаза, братья и сестры. Истина в том, что Дьявол здесь. Антихрист, Дитя Лжи, Сын Тьмы, ходит между нами, скрытый в плоти человека. Разве Господь не плачет от этого уничижения? Разве Он не дрожит от праведного гнева? И не будет ли Он искать возмездия? Я открываю глаза, и вижу черное небо, которое разрывается и кричит голосом, как гром, 'Вставайте, вставайте, братья и сестры, и займите свое место рядом со мной. Ибо вы будете моими косами, и ваше лицо будет светиться, как тысяча солнц, и улицы будут освящены кипящей черной кровью еретиков.' И вместе, братья и сестры, вместе мы построим сверкающий храм, царство, которое просуществует тысячи и тысячи лет.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Justin Ты знаешь, что здесь есть мальчик, которого мать бросила в туалете магазина пятерочек?
Iris Нет, но...
Justin Или что отец Полли Энн продал её каким-то мужчинам за один доллар? Нет. Нет, конечно, нет. Кто хочет думать о таких вещах? Мы никогда не замечаем маленьких. Мы просто надеваем одежду. Кто может увидеть детей, кормящих бездонный, голодный рот текстильной фабрики, механические рты, которые не выбирают: шелк и нить, локон волос, кусочек кожи на голове, крошечные, оборванные пальцы. Мы только повышаем температуру. Зачем думать о мальчиках в шахтах, скрючившихся над бункерами? Часы сидят, просеивая мусор из угля, их спины согнуты. Старая душа к девяти, чёрная лёгкая к двенадцати. Уголь тяжел и труден, руки мягкие и хрупкие; раздавлены, ноги раздавлены, черепа раздавлены. Прогуляйся; ты их увидишь. Отравленные девочки, продающие себя мужчинам и женщинам. Никель покупает девственницу; некоторых держат в клетках. Младенцы, купленные мужчинами, которые растят их как скот. Животные для издевательства, мягкое тело для нарушения, для разрыва и укуса! 'Если кто заставит даже одного из малых этих веровать в Меня согрешить, тому было бы лучше, если бы повесили ему на шею мельничный жернов и утопили в глубине моря!' Они должны открыть глаза! Они должны открыть рты и утонуть!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Justin Мне вспоминается фраза "сделка с дьяволом".
Tommy Dolan Ой, да ладно. Я не такой уж плохой.
Justin Нет. Ты не такой.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[горничной, которая стоит на коленях у него под ногами]
Justin Твоя мама научила тебя молиться, не так ли?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Justin Какой же день, чтобы потерять горничную.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Профессор Лодз Ты не видел моего медведя?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Justin Ты всегда знал, что у меня на душе.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Бен, не подозревая об этом, переводит латинь]
Ben Hawkins "Под этим знаком ты побеждён."
Samson Когда ты выучил латинь?
Ben Hawkins Латинь?
Samson Тебе лучше поторопиться и родиться, детка.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lucius Belyakov Тёмное сердце обитает там, где ветви сходятся / Помазанная рука пронзит тебя глубоко.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Justin Непристойность — это не грех против Бога, а против вежливого общества. Между нами говоря, мне плевать на вежливое общество.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Apollonia [к Софье] Ты всегда была той, кто читала карты.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Преподобный Норман Бальтус В трудные времена хороший Господь заботится о своем стаде и выбирает одного человека, чтобы вдохновить множества; одного человека, чтобы совершить невозможное; одного человека, чтобы предложить надежду там, где была только безнадежность; и кто мы такие, чтобы судить о мудрости Всевышнего? Он выбирает своих слуг, чтобы они соответствовали Его плану, и когда Он выбирает своего слугу из стада и дарует ему таланты, это тяжкий грех зарывать их в землю.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Clayton Jones Иисус Христос.
Samson На велосипеде.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ruthie Сумасшедшие, как раки на сковороде.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Самсон только что намекнул Рите Сью, что он убил Стринглера]
Samson Человека можно узнать лишь до определённой степени.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ruthie Это не смешно.
Samson Так я и не веселый.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Брат Джастин находится в психиатрической клинике, когда начинает транслироваться радиопрограмма, касающаяся его, среди какофонии]
Justin Успокойся.
[Полная тишина, кроме радиопередачи]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Самсону]
Профессор Лодз Хорошо сыграно, малец.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Justin О, семя змей, кто вас предупредил бежать от грядущего гнева?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ruthie Дорогая, у всех бывают плохие сны. В наши времена трудно быть счастливым. Трудно чувствовать себя в безопасности.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Michael J. Anderson
Майкл О`Нил
Майкл О`Нил
Michael O’Neill
Клеа ДюВалл
Клеа ДюВалл
Clea DuVall
Клэнси Браун
Клэнси Браун
Clancy Brown
Хоторн Джеймс
Hawthorne James
Дебра Кристофферсон
Debra Christofferson
Эми Мэдиган
Эми Мэдиган
Amy Madigan
Роберт Неппер
Роберт Неппер
Robert Knepper
Патрик Бошо
Патрик Бошо
Patrick Bauchau
Ник Стал
Ник Стал
Nick Stahl
Линда Хант
Линда Хант
Linda Hunt
Дайэн Сэлинджер
Diane Salinger
Тим ДиКей
Тим ДиКей
Tim DeKay
Эдриенн Барбо
Эдриенн Барбо
Adrienne Barbeau
Месть Асиля и возвращение Чимен: спойлеры к «Клюквенному щербету» вновь соберут Уналов за одним столом
Почему у Гимли из «Властелина колец» был именно топор: оружие гномов имело особый смысл
Netflix бросил вызов «Йеллоустоуну»: в вестерне «Покинутые» две семьи связаны преступлением, тайной и землей с серебром — и тут начинается битва
«Рай основан на чудовищной лжи»: ИИ предложил 3 продолжения «Интерстеллара» от Скорсезе, Тарантино и Нолана-младшего — каждое «взрывает» мозг
Наконец-то дописал «Ветра зимы»? Мартин сделал особый подарок фанату — теперь у поклонников «Игры престолов» вопросов еще больше
До этого показали лишь избранным: Дауни-младший наконец-то официально вернулся на большие экраны в MCU (первый взгляд)
Цензура такая, что советскому кино и не снилась: Стивену Кингу покорился уникальный антирекорд — внукам не похвастаешься
«Я был там в 1997-м — теперь пережил все заново»: польский сериал-катастрофа с Netflix — драма на уровне «Чернобыля» от НВО
Цензура такое не пропустила бы: в новой экранизации Кинга пришлось полностью менять книжную концовку — и писатель уже отреагировал
Оценки выше, чем у «Трех богатырей»: забытый российский мульт в США полюбили сильнее, чем у нас — для детей, но на взрослые темы
Глотайте пыль за Сон Джин-ву: продолжение «Поднятия уровня» побьет все рекорды «Истребителя демонов», но лишь при одном условии
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше