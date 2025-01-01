СамсонПеред началом, после великой войны между Небом и Адом, Бог создал Землю и отдал её в управление хитроумной обезьяне, которую он назвал человеком. И в каждой génération рождалось существо света и существо тьмы. И великие армии сталкивались ночью в древней войне между добром и злом. Тогда была магия, благородство и невообразимая жестокость. И так продолжалось до того дня, когда ложное солнце взорвалось над Тринити, и человек навсегда обменял чудо на разум.
SamsonНа фоне стычки, которую по глупости назвали Войной, чтобы закончить все войны, темный искал избежать своей судьбы и жить как смертный. Поэтому он сбежал через океан в империю, называемую Америкой. Но одно его присутствие заразило дух земли. Люди становились немыми перед дураками, которые говорили много слов, но ничего не значили... для которых угнетение и трусость были добродетелями... а свобода — непристойностью. И в эту темную страну преданья охотился пророк за своим врагом. И пока, истощённый ранениями, он обратился к следующему в древней линии света. И так судьба человечества легла на трясущиеся плечи самого неохотного спасителя...
SamsonКогда речь заходит о жизни, умирать — это просто.
СамсонЛайл, я тебе говорю, этот бизнес на 100% легален.
JustinИдти? Почему, я собираюсь принести это сюда.

ОфицианткаКаждый пророк у себя дома.

SamsonДавайте наделаем пыли, детишки!
Charlie LewisТы всегда носил бороду?
LilaС тех пор как мне исполнилось тринадцать.
Charlie LewisЯ тоже.
LilaЗайди ко мне в палатку позже, мрачный и красивый, я покажу тебе кое-что, что у меня есть с тринадцати.
JustinЧасы тикают, братья и сестры, отсчитывая время до Армагеддона. Червь проявляет себя во множестве обличий по всей этой некогда великой земле; от интеллектуальной элиты, жестоко внушающей нашим детям варварскую ересь Дарвина, до приспешников Голливуда, развращающих их в темноте местного кинотеатра, от ложных пророков, прячущихся за кафедрами нашей нации, до мерзких паразитов в наших банках и кабинетах, и безбожных политиков, которые жиреют на misery своих избирателей. Знаки концов времен окружают нас, начерченные кровью и огнем левой рукой бога. Вам нужно только открыть глаза, братья и сестры. Истина в том, что Дьявол здесь. Антихрист, Дитя Лжи, Сын Тьмы, ходит между нами, скрытый в плоти человека. Разве Господь не плачет от этого уничижения? Разве Он не дрожит от праведного гнева? И не будет ли Он искать возмездия? Я открываю глаза, и вижу черное небо, которое разрывается и кричит голосом, как гром, 'Вставайте, вставайте, братья и сестры, и займите свое место рядом со мной. Ибо вы будете моими косами, и ваше лицо будет светиться, как тысяча солнц, и улицы будут освящены кипящей черной кровью еретиков.' И вместе, братья и сестры, вместе мы построим сверкающий храм, царство, которое просуществует тысячи и тысячи лет.
JustinТы знаешь, что здесь есть мальчик, которого мать бросила в туалете магазина пятерочек?
JustinИли что отец Полли Энн продал её каким-то мужчинам за один доллар? Нет. Нет, конечно, нет. Кто хочет думать о таких вещах? Мы никогда не замечаем маленьких. Мы просто надеваем одежду. Кто может увидеть детей, кормящих бездонный, голодный рот текстильной фабрики, механические рты, которые не выбирают: шелк и нить, локон волос, кусочек кожи на голове, крошечные, оборванные пальцы. Мы только повышаем температуру. Зачем думать о мальчиках в шахтах, скрючившихся над бункерами? Часы сидят, просеивая мусор из угля, их спины согнуты. Старая душа к девяти, чёрная лёгкая к двенадцати. Уголь тяжел и труден, руки мягкие и хрупкие; раздавлены, ноги раздавлены, черепа раздавлены. Прогуляйся; ты их увидишь. Отравленные девочки, продающие себя мужчинам и женщинам. Никель покупает девственницу; некоторых держат в клетках. Младенцы, купленные мужчинами, которые растят их как скот. Животные для издевательства, мягкое тело для нарушения, для разрыва и укуса! 'Если кто заставит даже одного из малых этих веровать в Меня согрешить, тому было бы лучше, если бы повесили ему на шею мельничный жернов и утопили в глубине моря!' Они должны открыть глаза! Они должны открыть рты и утонуть!
Lucius BelyakovТёмное сердце обитает там, где ветви сходятся / Помазанная рука пронзит тебя глубоко.
JustinНепристойность — это не грех против Бога, а против вежливого общества. Между нами говоря, мне плевать на вежливое общество.
Apollonia[к Софье] Ты всегда была той, кто читала карты.
Преподобный Норман БальтусВ трудные времена хороший Господь заботится о своем стаде и выбирает одного человека, чтобы вдохновить множества; одного человека, чтобы совершить невозможное; одного человека, чтобы предложить надежду там, где была только безнадежность; и кто мы такие, чтобы судить о мудрости Всевышнего? Он выбирает своих слуг, чтобы они соответствовали Его плану, и когда Он выбирает своего слугу из стада и дарует ему таланты, это тяжкий грех зарывать их в землю.