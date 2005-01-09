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Киноафиша Сериалы Карнавал Сезоны Сезон 2

Карнавал, 2 сезон

Carnivàle 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 9 января 2005
Год выпуска 2005
Количество серий 12
Продолжительность сезона 11 часов 0 минут
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О чем 2-й сезон сериала «Карнавал»

Во 2-м сезоне сериала «Карнавал», по мере того как силы Бена Хокинса развиваются, являющаяся ему сущность раскрывает себя. Выясняется, что в видениях парня посещает дух солдата, предупреждающий – ни много ни мало – о конце света. Если Бен не найдет и не остановит проповедника брата Кроу, то человечество ожидает неминуемая гибель от ядерного взрыва. Чтобы победить в схватке с врагом, герой должен отыскать своего отца – неуловимого Генри Скаддера, который владеет информацией о личности проповедника. Тем временем в цирке происходит пожар, в котором погибает Аполлония. Самсон прикрывает Бена, говоря остальным, что он тоже сгорел.

Список серий 2-го сезона сериала «Карнавал» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Лос-Москос Los Moscos
Сезон 2 Серия 1
9 января 2005
Аламогордо, Нью-Мексико Alamogordo, N.M.
Сезон 2 Серия 2
16 января 2005
Ингрэм, Техас Ingram, TX
Сезон 2 Серия 3
23 января 2005
Старые девы расцветают в пути Old Cherry Blossom Road
Сезон 2 Серия 4
30 января 2005
Крид, Оклахома Creed, OK
Сезон 2 Серия 5
6 февраля 2005
Дорога к Дамаску The Road to Damascus
Сезон 2 Серия 6
13 февраля 2005
Дамаск, Небраска Damascus, NE
Сезон 2 Серия 7
20 февраля 2005
Окраина Дамаска, Небраска Outskirts, Damascus, NE
Сезон 2 Серия 8
27 февраля 2005
Линкольнское шоссе Lincoln Highway
Сезон 2 Серия 9
6 марта 2005
Шайенн, Вайомин Cheyenne, WY
Сезон 2 Серия 10
13 марта 2005
Подъезжая к Нью-Канаану Outside New Canaan
Сезон 2 Серия 11
20 марта 2005
Нью-Канаан New Canaan, CA
Сезон 2 Серия 12
27 марта 2005
График выхода всех сериалов
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