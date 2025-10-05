Меню
Карнавал
Статьи
О сериале
Сезоны
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Цитаты
Статьи о сериале «Карнавал»
Вся информация о сериале
«До сих пор преследуют в кошмарах»: в топ-3 самых страшных серий хоррор-сериалов XXI века не нашлось места даже «АИУ»
Шедевр Райана Мерфи лишь открывает пятерку лидеров.
1 комментарий
5 октября 2025 13:17
От «Хрустального» до «Душегубов» и «Фишера»: психолог объяснила, почему зрители залипают на сериалы про маньяков
После «Первого отдела» и «Невского» зрители не ожидали — но «ПИН-код» на НТВ попал в точку: «Таких фильмов нужно больше»
«Для них мы не мясо, а вызов»: кто такие Хищники на самом деле и зачем они прилетают на Землю — 3 теории фанатов
Одна актриса, которую Ролан Быков на дух не переносил: срывал съемки, лишь бы не видеть ее на площадке
Результаты IQ-теста Шерлока Холмса: оказался умнее Эйнштейна, но сильно глупее собственного брата
Фанатов Звездного Лорда Джеймс Ганн умело водил за нос: неловкая правда выяснилась после выхода «Стражей галактики 3»
«Мстители», «Аватар» и «Чебурашка» спят и видят, как бы превзойти «Машу и Медведя»: одну серию посмотрели 4,6 млрд раз
Сюжет известен, Купер с Бренд — на месте: Warner Bros. готовы снимать сиквел «Интерстеллара» — дело за малым
Холланд, берегись — вселенная Тоби Магуайра оживает: для «Человека-паука 4» уже придумали завязку — и все по канону Marvel
Шерлок или Майкрофт — кто из братьев Холмс умнее? Конан Дойль в книгах дал четкий ответ, но в сериале с Камбербэтчем решили иначе
«Франшиза умрет»: Amazon досталось от фанатов Бонда — новые постеры с агентом 007 стали последней каплей
