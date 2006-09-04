Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Кадетство
1 постер
Киноафиша Сериалы Кадетство

Кадетство (2006 - 2007)

Kadetstvo 18+
Год выпуска 2006
Страна Россия
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 45 минут
Телеканал СТС
Продолжительность сериала 120 часов 0 минут

О чем сериал

Герои российского комедийно-драматического сериала «Кадетство» – первокурсники Суворовского училища в Москве. Мальчишкам всего по четырнадцать лет, они пока не осознают весь груз ответственности, ложащейся на их плечи с поступлением в такое престижное военное учебное заведение. Кого-то определили сюда родители ради продолжения семейных традиций, кого-то «наказали» за непослушание, и лишь единицы сами стремятся к высоким офицерским идеалам. Ребятам предстоит пройти путь взросления бок о бок и познать настоящую дружбу.

В ролях
В ролях
Иван Добронравов
Иван Добронравов
Аристарх Венес
Аристарх Венес
Федор Добронравов
Федор Добронравов
Александр Головин
Александр Головин
Вадим Андреев
Вадим Андреев
Александр Пороховщиков
Александр Пороховщиков
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
4.8 IMDb
Написать отзыв
Сезоны
Кадетство - Сезон 1 Сезон 1
2006, 40 эпизодов
 
Кадетство - Сезон 2 Сезон 2
2007, 50 эпизодов
 
Кадетство - Сезон 3 Сезон 3
2007, 70 эпизодов
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из сериал
«Черт побери», угадать советский фильм по морскому кадру не так уж просто: это «Бриллиантовая рука» или что? (тест)
Сколько сезонов и эпизодов в сериале «Клюквенный щербет»? Достаточно много, чтобы устать, но вас затянет с головой
Хикару — это имя или фамилия? Аниме «Лето, когда умер Хикару» дает мрачный ответ
«Мадянов играл не по-детски»: за 30 лет до «Вампиров средней полосы» великий актер сыграл упыря-уголовника — и о фильме слышали 1,5 человека
«Испытываешь грусть»: как сейчас выглядят герои «Сватов» — за 17 лет актеры сильно изменились (фото)
«Почти забыл свою карьеру»: неизлечимо больному Брюсу Уиллису стало хуже — уже не ходит и почти не говорит
Наконец добрались до «Атаки титанов»? Тогда порядок просмотра вам пригодится — собрали все: от рекапов до OVA
«Худший фильм всех времен и народов»: критики в СССР эту советскую комедию смешали с грязью — спустя годы россияне хвалят ее на все лады
Классика Линча и жесткий триллер с Брэдом Питтом: лучшие детективные фильмы последних десятилетий, которые точно заставят поломать голову
Все 7 сезонов «Невского» по порядку: как смотреть без путаницы, и какой из них зрители любят больше всего
Вытянули счастливый билетик: топ-5 фильмов, которые спасли карьеру почти что забытым актерам и вернули им былую славу
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше