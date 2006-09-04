Герои российского комедийно-драматического сериала «Кадетство» – первокурсники Суворовского училища в Москве. Мальчишкам всего по четырнадцать лет, они пока не осознают весь груз ответственности, ложащейся на их плечи с поступлением в такое престижное военное учебное заведение. Кого-то определили сюда родители ради продолжения семейных традиций, кого-то «наказали» за непослушание, и лишь единицы сами стремятся к высоким офицерским идеалам. Ребятам предстоит пройти путь взросления бок о бок и познать настоящую дружбу.