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Постер к 3-му сезону сериала Кадетство
Киноафиша Сериалы Кадетство Сезоны Сезон 3

Кадетство, 3 сезон

Kadetstvo 0+
Название Сезон 3
Премьера сезона 3 сентября 2007
Год выпуска 2007
Количество серий 70
Продолжительность сезона 52 часа 30 минут
О чем 3-й сезон сериала «Кадетство»

В 3-м сезоне сериала «Кадетство» ребятам исполняется по семнадцать лет, и они переходят на третий курс училища. До выпуска остается всего несколько месяцев. Ноздрев и Василюк требуют от старшекурсников определиться с выбором учебного заведения. Но планы героев не всегда совпадают с их возможностями и с мнением семьи. Степан Перепечко мечтает стать летчиком, но боится, что парня с его данными не примут в такое элитное подразделение. Максим Макаров вновь конфликтует с отцом, который продумал его будущее на всю жизнь вперед. Личные проблемы парня только осложняют ситуацию. А Илья Сухомлин опаздывает на свидание к Ольге из-за своего нового увлечения.

Список серий 3-го сезона сериала «Кадетство» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 1
Сезон 3 Серия 1
3 сентября 2007
Серия 2
Сезон 3 Серия 2
4 сентября 2007
Серия 3
Сезон 3 Серия 3
5 сентября 2007
Серия 4
Сезон 3 Серия 4
6 сентября 2007
Серия 5
Сезон 3 Серия 5
7 сентября 2007
Серия 6
Сезон 3 Серия 6
10 сентября 2007
Серия 7
Сезон 3 Серия 7
11 сентября 2007
Серия 8
Сезон 3 Серия 8
12 сентября 2007
Серия 9
Сезон 3 Серия 9
13 сентября 2007
Серия 10
Сезон 3 Серия 10
14 сентября 2007
Серия 11
Сезон 3 Серия 11
17 сентября 2007
Серия 12
Сезон 3 Серия 12
18 сентября 2007
Серия 13
Сезон 3 Серия 13
19 сентября 2007
Серия 14
Сезон 3 Серия 14
20 сентября 2007
Серия 15
Сезон 3 Серия 15
21 сентября 2007
Серия 16
Сезон 3 Серия 16
24 сентября 2007
Серия 17
Сезон 3 Серия 17
25 сентября 2007
Серия 18
Сезон 3 Серия 18
26 сентября 2007
Серия 19
Сезон 3 Серия 19
27 сентября 2007
Серия 20
Сезон 3 Серия 20
28 сентября 2007
Серия 21
Сезон 3 Серия 21
1 октября 2007
Серия 22
Сезон 3 Серия 22
2 октября 2007
Серия 23
Сезон 3 Серия 23
3 октября 2007
Серия 24
Сезон 3 Серия 24
4 октября 2007
Серия 25
Сезон 3 Серия 25
5 октября 2007
Серия 26
Сезон 3 Серия 26
8 октября 2007
Серия 27
Сезон 3 Серия 27
9 октября 2007
Серия 28
Сезон 3 Серия 28
10 октября 2007
Серия 29
Сезон 3 Серия 29
11 октября 2007
Серия 30
Сезон 3 Серия 30
12 октября 2007
Серия 31
Сезон 3 Серия 31
15 октября 2007
Серия 32
Сезон 3 Серия 32
16 октября 2007
Серия 33
Сезон 3 Серия 33
17 октября 2007
Серия 34
Сезон 3 Серия 34
18 октября 2007
Серия 35
Сезон 3 Серия 35
19 октября 2007
Серия 36
Сезон 3 Серия 36
22 октября 2007
Серия 37
Сезон 3 Серия 37
23 октября 2007
Серия 38
Сезон 3 Серия 38
24 октября 2007
Серия 39
Сезон 3 Серия 39
25 октября 2007
Серия 40
Сезон 3 Серия 40
26 октября 2007
Серия 41
Сезон 3 Серия 41
29 октября 2007
Серия 42
Сезон 3 Серия 42
30 октября 2007
Серия 43
Сезон 3 Серия 43
31 октября 2007
Серия 44
Сезон 3 Серия 44
1 ноября 2007
Серия 45
Сезон 3 Серия 45
2 ноября 2007
Серия 46
Сезон 3 Серия 46
6 ноября 2007
Серия 47
Сезон 3 Серия 47
7 ноября 2007
Серия 48
Сезон 3 Серия 48
8 ноября 2007
Серия 49
Сезон 3 Серия 49
9 ноября 2007
Серия 50
Сезон 3 Серия 50
12 ноября 2007
Серия 51
Сезон 3 Серия 51
13 ноября 2007
Серия 52
Сезон 3 Серия 52
14 ноября 2007
Серия 53
Сезон 3 Серия 53
15 ноября 2007
Серия 54
Сезон 3 Серия 54
16 ноября 2007
Серия 55
Сезон 3 Серия 55
19 ноября 2007
Серия 56
Сезон 3 Серия 56
20 ноября 2007
Серия 57
Сезон 3 Серия 57
21 ноября 2007
Серия 58
Сезон 3 Серия 58
22 ноября 2007
Серия 59
Сезон 3 Серия 59
23 ноября 2007
Серия 60
Сезон 3 Серия 60
26 ноября 2007
Серия 61
Сезон 3 Серия 61
27 ноября 2007
Серия 62
Сезон 3 Серия 62
28 ноября 2007
Серия 63
Сезон 3 Серия 63
29 ноября 2007
Серия 64
Сезон 3 Серия 64
30 ноября 2007
Серия 65
Сезон 3 Серия 65
3 декабря 2007
Серия 66
Сезон 3 Серия 66
4 декабря 2007
Серия 67
Сезон 3 Серия 67
5 декабря 2007
Серия 68
Сезон 3 Серия 68
6 декабря 2007
Серия 69
Сезон 3 Серия 69
7 декабря 2007
Серия 70
Сезон 3 Серия 70
10 декабря 2007
График выхода всех сериалов
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