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Постер к 1-му сезону сериала Кадетство
Киноафиша Сериалы Кадетство Сезоны Сезон 1

Кадетство, 1 сезон

Kadetstvo 0+
Название Сезон 1
Премьера сезона 4 сентября 2006
Год выпуска 2006
Количество серий 40
Продолжительность сезона 30 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Кадетство»

В 1-м сезоне сериала «Кадетство» в московском Суворовском училище набирают курс новичков. В одном взводе оказываются ребята из разных городов и семей, с разными историями и целями, но пока что все они – лишь четырнадцатилетние подростки, слабо представляющие себе, что их ждет в стенах самого престижного военного учебного заведения страны. Кто-то попадает сюда, отдавая дань семейной традиции, кого-то пристраивает в училище богатый отец, уставший разгребать проблемы трудного подростка, а кто-то сам с детства мечтает стать защитником Отечества. Парней ждет офицерское братство, первая любовь и непростой путь взросления.

Список серий 1-го сезона сериала «Кадетство» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
4 сентября 2006
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
5 сентября 2006
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
6 сентября 2006
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
7 сентября 2006
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
11 сентября 2006
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
12 сентября 2006
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
13 сентября 2006
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
14 сентября 2006
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
18 сентября 2006
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
19 сентября 2006
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
20 сентября 2006
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
21 сентября 2006
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
22 сентября 2006
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
25 сентября 2006
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
26 сентября 2006
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
27 сентября 2006
Серия 17
Сезон 1 Серия 17
28 сентября 2006
Серия 18
Сезон 1 Серия 18
28 сентября 2006
Серия 19
Сезон 1 Серия 19
2 октября 2006
Серия 20
Сезон 1 Серия 20
3 октября 2006
Серия 21
Сезон 1 Серия 21
4 октября 2006
Серия 22
Сезон 1 Серия 22
5 октября 2006
Серия 23
Сезон 1 Серия 23
6 октября 2006
Серия 24
Сезон 1 Серия 24
9 октября 2006
Серия 25
Сезон 1 Серия 25
10 октября 2006
Серия 26
Сезон 1 Серия 26
11 октября 2006
Серия 27
Сезон 1 Серия 27
12 октября 2006
Серия 28
Сезон 1 Серия 28
13 октября 2006
Серия 29
Сезон 1 Серия 29
16 октября 2006
Серия 30
Сезон 1 Серия 30
17 октября 2006
Серия 31
Сезон 1 Серия 31
18 октября 2006
Серия 32
Сезон 1 Серия 32
19 октября 2006
Серия 33
Сезон 1 Серия 33
20 октября 2006
Серия 34
Сезон 1 Серия 34
23 октября 2006
Серия 35
Сезон 1 Серия 35
24 октября 2006
Серия 36
Сезон 1 Серия 36
25 октября 2006
Серия 37
Сезон 1 Серия 37
26 октября 2006
Серия 38
Сезон 1 Серия 38
27 октября 2006
Серия 39
Сезон 1 Серия 39
30 октября 2006
Серия 40
Сезон 1 Серия 40
30 октября 2006
График выхода всех сериалов
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