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Кадетство, список сезонов

Kadetstvo 0+
Год выпуска 2006
Страна Россия
Эпизод длится 45 минут
Телеканал СТС
Список сезонов сериала «Кадетство»
Кадетство - Сезон 1 Сезон 1
40 эпизодов 4 сентября 2006 - 30 октября 2006
 
Кадетство - Сезон 2 Сезон 2
50 эпизодов 7 марта 2007 - 17 мая 2007
 
Кадетство - Сезон 3 Сезон 3
70 эпизодов 3 сентября 2007 - 10 декабря 2007
 
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