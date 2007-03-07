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Постер к 2-му сезону сериала Кадетство
Киноафиша Сериалы Кадетство Сезоны Сезон 2

Кадетство, 2 сезон

Kadetstvo 0+
Название Сезон 2
Премьера сезона 7 марта 2007
Год выпуска 2007
Количество серий 50
Продолжительность сезона 37 часов 30 минут
О чем 2-й сезон сериала «Кадетство»

Во 2-м сезоне сериала «Кадетство» главные герои переходят на второй курс Суворовского училища. Теперь они не дети, а молодые мужчины, будущие офицеры. Постепенно им открываются негласные законы чести, секреты крепкой мужской дружбы и важность военных традиций. Андрей Леваков покидает училище, чтобы ухаживать за больной матерью. На его место в компании претендует новенький – суворовец Кирилл Соболев, у которого сразу не складываются отношения с негласным лидером Максимом Макаровым. Пока парни выясняют отношения, прапорщик Кантемиров допускает непростительную ошибку. А Илья Синицын впервые влюбляется.

Список серий 2-го сезона сериала «Кадетство» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 1
Сезон 2 Серия 1
7 марта 2007
Серия 2
Сезон 2 Серия 2
8 марта 2007
Серия 3
Сезон 2 Серия 3
9 марта 2007
Серия 4
Сезон 2 Серия 4
12 марта 2007
Серия 5
Сезон 2 Серия 5
13 марта 2007
Серия 6
Сезон 2 Серия 6
14 марта 2007
Серия 7
Сезон 2 Серия 7
15 марта 2007
Серия 8
Сезон 2 Серия 8
16 марта 2007
Серия 9
Сезон 2 Серия 9
19 марта 2007
Серия 10
Сезон 2 Серия 10
20 марта 2007
Серия 11
Сезон 2 Серия 11
21 марта 2007
Серия 12
Сезон 2 Серия 12
22 марта 2007
Серия 13
Сезон 2 Серия 13
23 марта 2007
Серия 14
Сезон 2 Серия 14
26 марта 2007
Серия 15
Сезон 2 Серия 15
27 марта 2007
Серия 16
Сезон 2 Серия 16
28 марта 2007
Серия 17
Сезон 2 Серия 17
29 марта 2007
Серия 18
Сезон 2 Серия 18
30 марта 2007
Серия 19
Сезон 2 Серия 19
2 апреля 2007
Серия 20
Сезон 2 Серия 20
3 апреля 2007
Серия 21
Сезон 2 Серия 21
4 апреля 2007
Серия 22
Сезон 2 Серия 22
5 апреля 2007
Серия 23
Сезон 2 Серия 23
6 апреля 2007
Серия 24
Сезон 2 Серия 24
9 апреля 2007
Серия 25
Сезон 2 Серия 25
10 апреля 2007
Серия 26
Сезон 2 Серия 26
11 апреля 2007
Серия 27
Сезон 2 Серия 27
12 апреля 2007
Серия 28
Сезон 2 Серия 28
13 апреля 2007
Серия 29
Сезон 2 Серия 29
16 апреля 2007
Серия 30
Сезон 2 Серия 30
17 апреля 2007
Серия 31
Сезон 2 Серия 31
18 апреля 2007
Серия 32
Сезон 2 Серия 32
19 апреля 2007
Серия 33
Сезон 2 Серия 33
20 апреля 2007
Серия 34
Сезон 2 Серия 34
23 апреля 2007
Серия 35
Сезон 2 Серия 35
24 апреля 2007
Серия 36
Сезон 2 Серия 36
25 апреля 2007
Серия 37
Сезон 2 Серия 37
26 апреля 2007
Серия 38
Сезон 2 Серия 38
27 апреля 2007
Серия 39
Сезон 2 Серия 39
30 апреля 2007
Серия 40
Сезон 2 Серия 40
2 мая 2007
Серия 41
Сезон 2 Серия 41
3 мая 2007
Серия 42
Сезон 2 Серия 42
4 мая 2007
Серия 43
Сезон 2 Серия 43
7 мая 2007
Серия 44
Сезон 2 Серия 44
8 мая 2007
Серия 45
Сезон 2 Серия 45
10 мая 2007
Серия 46
Сезон 2 Серия 46
11 мая 2007
Серия 47
Сезон 2 Серия 47
14 мая 2007
Серия 48
Сезон 2 Серия 48
15 мая 2007
Серия 49
Сезон 2 Серия 49
16 мая 2007
Серия 50
Сезон 2 Серия 50
17 мая 2007
График выхода всех сериалов
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