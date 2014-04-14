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Постер к 5-му сезону сериала Хранилище 13
Киноафиша Сериалы Хранилище 13 Сезоны Сезон 5

Хранилище 13, 5 сезон

Warehouse 13 12+
Оригинальное название Season 5
Название Сезон 5
Премьера сезона 14 апреля 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 6
Продолжительность сезона 4 часа 18 минут
О чем 5-й сезон сериала «Хранилище 13»

В 5-м сезоне сериала «Хранилище 13» агенты продолжают вести расследования, которые связаны с поиском и уничтожением сверхъестественных предметов. Все эти артефакты могут нести в себе угрозу для людей. В предыдущем сезоне Артур Нельсон, которого все называют Арти, перешел на темную сторону. Однако его подчиненные – Пит и Мика – смогли спасти своего соратника при помощи артефакта. Агентам оказывает помощь Стивен Джинкс – буддист и гомосексуал, который без труда способен распознать ложь, а также Клаудия Донован – девушка с богатым жизненным опытом. Она побывала пациентом психиатрической больницы.

Список серий 5-го сезона сериала «Хранилище 13» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Бесконечный ужас Endless Terror
Сезон 5 Серия 1
14 апреля 2014
Секретные службы Secret Services
Сезон 5 Серия 2
21 апреля 2014
Ярмарка на все времена A Faire to Remember
Сезон 5 Серия 3
28 апреля 2014
Дикий соблазн Savage Seduction
Сезон 5 Серия 4
5 мая 2014
Цангху шисы/Китайское хранилище 14 Cangku Shisi
Сезон 5 Серия 5
12 мая 2014
Бесконечные чудеса Endless
Сезон 5 Серия 6
19 мая 2014
График выхода всех сериалов
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