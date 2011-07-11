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Постер к 3-му сезону сериала Хранилище 13
Киноафиша Сериалы Хранилище 13 Сезоны Сезон 3

Хранилище 13, 3 сезон

Warehouse 13 12+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 11 июля 2011
Год выпуска 2011
Количество серий 13
Продолжительность сезона 9 часов 19 минут
О чем 3-й сезон сериала «Хранилище 13»

В 3-м сезоне сериала «Хранилище 13» речь по-прежнему идет о расследованиях загадочных происшествий, которые связаны с таинственными артефактами, расположенными на секретном складе. В конце предыдущего сезона Мика Беринг собиралась оставить свою работу, однако Хелена Уэллс уговорила ее отказаться от этого решения. Кроме того, напарником агентов станет Стивен Джинкс. Он вместе с Питом будет расследовать необычные убийства, которые преступник совершал, ориентируясь на произведения Шекспира. Мика вернулась на склад и хочет пообщаться с Питом о том, что случилось. Однако тот не торопится признаваться ей в своих чувствах.

Список серий 3-го сезона сериала «Хранилище 13» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Новенький The New Guy
Сезон 3 Серия 1
11 июля 2011
Испытательный срок Trials
Сезон 3 Серия 2
18 июля 2011
Зараза-любовь Love Sick
Сезон 3 Серия 3
25 июля 2011
Королева на день Queen for a Day
Сезон 3 Серия 4
1 августа 2011
3… 2… 1… 3... 2... 1...
Сезон 3 Серия 5
8 августа 2011
Надо уметь выигрывать Don't Hate the Player
Сезон 3 Серия 6
15 августа 2011
Что было – не прошло Past Imperfect
Сезон 3 Серия 7
22 августа 2011
Сороковой этаж The 40th Floor
Сезон 3 Серия 8
29 августа 2011
Тени Shadows
Сезон 3 Серия 9
12 сентября 2011
Ненасытные Insatiable
Сезон 3 Серия 10
19 сентября 2011
Эмили Лейк Emily Lake
Сезон 3 Серия 11
3 октября 2011
Оборона Stand
Сезон 3 Серия 12
3 октября 2011
Величайший подарок The Greatest Gift
Сезон 3 Серия 13
6 декабря 2011
График выхода всех сериалов
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