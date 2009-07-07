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Постер к 1-му сезону сериала Хранилище 13
Киноафиша Сериалы Хранилище 13 Сезоны Сезон 1

Хранилище 13, 1 сезон

Warehouse 13 12+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 7 июля 2009
Год выпуска 2009
Количество серий 12
Продолжительность сезона 8 часов 36 минут
О чем 1-й сезон сериала «Хранилище 13»

В 1-м сезоне сериала «Хранилище 13» американские секретные агенты Мика Беринг и Пит Латтимер становятся напарниками. Им предстоит вместе провести ряд расследований и раскрыть обстоятельства нескольких необычных случаев, связанных с таинственными артефактами. Все они были размещены на некоем складе под номером 13, часть из них загадочным образом пропадает. При помощи ученого Арти Нильсона напарники займутся поиском пропавших предметов и изучением причин возникновения новых артефактов. Тем временем сразу несколько банков в Чикаго подверглись атаке со стороны неизвестных воров.

Список серий 1-го сезона сериала «Хранилище 13» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Пилот Pilot
Сезон 1 Серия 1
7 июля 2009
Резонанс Resonance
Сезон 1 Серия 2
14 июля 2009
Магнетизм Magnetism
Сезон 1 Серия 3
21 июля 2009
Клаудиа Claudia
Сезон 1 Серия 4
28 июля 2009
Стихии Elements
Сезон 1 Серия 5
4 августа 2009
Дотла Burnout
Сезон 1 Серия 6
11 августа 2009
Имплозия Implosion
Сезон 1 Серия 7
18 августа 2009
Дубликат Duped
Сезон 1 Серия 8
25 августа 2009
Покаяние Regrets
Сезон 1 Серия 9
1 сентября 2009
Авария Breakdown
Сезон 1 Серия 10
8 сентября 2009
Ворон с кличкой «Никогда» Nevermore
Сезон 1 Серия 11
15 сентября 2009
Макферсон MacPherson
Сезон 1 Серия 12
22 сентября 2009
График выхода всех сериалов
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