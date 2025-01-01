Меню
Хранилище 13
Цитаты
Цитаты из сериала Хранилище 13
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Цитаты
Artie Nielsen
Знаешь, что говорит Талмуд? Когда кто-то приходит убить тебя, вставай пораньше, убей их первым.
Artie Nielsen
Никогда ничего не исключай.
[повторяемая фраза]
Клаудия Донован
Тук-тук!
Клаудия Донован
О, знаешь, смс-ки? Это то, что сейчас делают дети вместо того, чтобы ходить на гонки динозавров.
Арти Нилсен
Я знаю, что такое смс, а также itunes и цветное телевидение.
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Сол Рубинек
Saul Rubinek
Allison Scagliotti
