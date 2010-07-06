Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нейросеть" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 2-му сезону сериала Хранилище 13
Киноафиша Сериалы Хранилище 13 Сезоны Сезон 2

Хранилище 13, 2 сезон

Warehouse 13 12+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 6 июля 2010
Год выпуска 2010
Количество серий 13
Продолжительность сезона 9 часов 19 минут
О чем 2-й сезон сериала «Хранилище 13»

Во 2-м сезоне сериала «Хранилище 13» история двух агентов, которые однажды помогли главе государства спастись, продолжается. Они продолжают расследовать происшествия, которые связаны с таинственными артефактами, находящимися на специальном складе. Питт Латимер отличается творческим подходом к работе. Раньше он был морским пехотинцем, а также злоупотреблял спиртными напитками. Питт всегда ощущает, когда ему что-то угрожает. А его напарница Мика Беринг всегда руководствуется правилами. Агентам нужно отыскать загадочного преступника, который осуществляет свою кровожадную месть по всему Детройту.

Список серий 2-го сезона сериала «Хранилище 13» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Время покажет Time Will Tell
Сезон 2 Серия 1
6 июля 2010
Кроткий Mild Mannered
Сезон 2 Серия 2
13 июля 2010
Мы ничего не контролируем Beyond Our Control
Сезон 2 Серия 3
20 июля 2010
Старшим надо уступать Age Before Beauty
Сезон 2 Серия 4
27 июля 2010
13.1
Сезон 2 Серия 5
3 августа 2010
Помешательство Around the Bend
Сезон 2 Серия 6
10 августа 2010
Ради команды For the Team
Сезон 2 Серия 7
17 августа 2010
Сливаться осторожно Merge with Caution
Сезон 2 Серия 8
24 августа 2010
Кровная месть Vendetta
Сезон 2 Серия 9
31 августа 2010
Где и когда When and Where
Сезон 2 Серия 10
7 сентября 2010
Под землей Buried
Сезон 2 Серия 11
14 сентября 2010
Сброс Reset
Сезон 2 Серия 12
21 сентября 2010
Переодетый Санта Secret Santa
Сезон 2 Серия 13
7 декабря 2010
График выхода всех сериалов
Related video
Захламленный дом с тайной комнатой: в каких условиях вынуждена жить вдова Кобзона
Доброе сердце: в этот день рождаются люди с самой широкой душой
Жуткого памятника на могиле Абдулова сторонятся люди: что не так с этой лестницей на Голгофу
Люди ведут себя ужасно: вот почему Прохор Шаляпин ненавидит летать в самолетах
Крутой и Николаев обдирают как липку: Шуфутинский с хитом «Третье сентября» остался у разбитого корыта
Не повезло мальчишкам: какими выросли внуки-близнецы Вячеслава Тихонова
В фигурном катании есть запрет, нарушить который не рискнут даже Трусова и Плющенко: касается одного движения
Тест: первая увиденная деталь раскроет темную сторону вашего характера
Касается диагноза: Проклова раскрыла слишком личный секрет Абдулова
Все отговаривали 66-летнюю женщину рожать: она рискнула, и вот что из этого получилось (фото)
Главная развратница СССР: эта известная актриса меняла мужчин как перчатки
Ответьте на вопросы о своем боссе, а мы скажем что вы за сотрудник
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше