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Постер к 4-му сезону сериала Хранилище 13
Киноафиша Сериалы Хранилище 13 Сезоны Сезон 4

Хранилище 13, 4 сезон

Warehouse 13 12+
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 23 июля 2012
Год выпуска 2012
Количество серий 20
Продолжительность сезона 14 часов 20 минут
О чем 4-й сезон сериала «Хранилище 13»

В 4-м сезоне сериала «Хранилище 13» агенты пытаются вернуть к жизни своего коллегу Стивена Джинкса, который присоединился к их команде в предыдущем сезоне. Нельсон разбирает артефакты в хранилище и понимает, что некоторые экспонаты пропали. Нельсон впадает в безумие и переходит на темную сторону. Он покидает склад и отправляется на поиск артефактов, которые представляют огромную угрозу не только для него, но и для всего человечества. Стало известно, что Джинкс имеет связь с Донован. Беринг и Латимер занимаются новым расследованием. В одном из баров Филадельфии один из клиентов становится похож на жуткого монстра.

Список серий 4-го сезона сериала «Хранилище 13» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Новая надежда A New Hope
Сезон 4 Серия 1
23 июля 2012
Внутреннее зло An Evil Within
Сезон 4 Серия 2
30 июля 2012
Личные вещи Personal Effects
Сезон 4 Серия 3
6 августа 2012
Побочный эффект есть всегда There's Always a Downside
Сезон 4 Серия 4
13 августа 2012
Нет боли, нет доли No Pain, No Gain
Сезон 4 Серия 5
20 августа 2012
Осколки Fractures
Сезон 4 Серия 6
27 августа 2012
Бесконечное чудо Endless Wonder
Сезон 4 Серия 7
10 сентября 2012
Второй шанс Second Chance
Сезон 4 Серия 8
17 сентября 2012
Те, кого любишь The Ones You Love
Сезон 4 Серия 9
24 сентября 2012
Поражение We All Fall Down
Сезон 4 Серия 10
1 октября 2012
Живые и мертвые The Living and the Dead
Сезон 4 Серия 11
29 апреля 2013
Отдел парков и реабилитации Parks and Rehabilitation
Сезон 4 Серия 12
6 мая 2013
Передряга The Big Snag
Сезон 4 Серия 13
13 мая 2013
Выше только небо The Sky's the Limit
Сезон 4 Серия 14
20 мая 2013
Инстинкт Instinct
Сезон 4 Серия 15
3 июня 2013
Побег Runaway
Сезон 4 Серия 16
10 июня 2013
То, что важней всего What Matters Most
Сезон 4 Серия 17
17 июня 2013
Потерянное и найденное Lost & Found
Сезон 4 Серия 18
24 июня 2013
Все время мира All the Time in the World
Сезон 4 Серия 19
1 июля 2013
Горькая правда The Truth Hurts
Сезон 4 Серия 20
8 июля 2013
График выхода всех сериалов
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