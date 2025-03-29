Отзывы о сериале «Vизитеры»

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Сан-Саныч Профессор
29 марта 2025, 20:39
Оценка
Один раз посмотреть стоить однозначно - актуально и поучительно для технократов и современной доверчивой молодежи. Второй раз смотреть явно не стоит, потому что ВСЕ понятно! Никаких продолжений или новых сезонов нет и быть НЕ может, потому что абсолютно ВСЕ ПОНЯТНО!!! Чтобы не делало правительство, тайные революционеры и экстремисты, а также все мирные и доверчивые люди доброй воли - все только на руку холодным и дальновидным Визитерам! И все меры противодействия от кучки революционеров из новой Матрицы приводят к результатам - с точностью до НАОБОРОТ! И Визитерам остается ехидно ухмыляться и просто выжидать очередной глупости от человечества и всех ничтоже сумняшихся... Частично открытый финал дает только один вывод - в дивном новом мире техники и власти выживут только ПАРАНОИКИ!!!
29 марта 2025, 20:39
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Киноафиша.инфо
30 марта 2025, 10:27
в ответ на сообщение
Сан-Саныч Профессор от 29 марта 2025, 20:39
Очень интересно было прочесть ваш отзыв, спасибо большое ☺️
30 марта 2025, 10:27
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