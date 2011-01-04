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Постер к 2-му сезону сериала Vизитеры
Киноафиша Сериалы Vизитеры Сезоны Сезон 2

Vизитеры, 2 сезон

V 16+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 4 января 2011
Год выпуска 2011
Количество серий 10
Продолжительность сезона 7 часов 10 минут
О чем 2-й сезон сериала «Vизитеры»

Во 2-м сезоне сериала «Vизитеры» красные тучи затянули небесный свод. Молчание визитеров спровоцировало панические настроения среди жителей Земли. Декер принимает решение выпустить еще несколько специальных репортажей. Спустя некоторое время звучит обращение Анны, которое утешает землян. Люди понемногу успокаиваются. Николс отправляется в ссылку на Землю. Рана Тайлера заставляет Эванс добиваться встречи с Анны. Также от Лизы она узнает сведения о человеке, который знает, чего на самом деле добиваются инопланетные визитеры. Беседа с этим человеком проливает свет не только на планы захватчиков, но и на случившееся с Эрикой.

Список серий 2-го сезона сериала «Vизитеры» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Красный дождь Red Rain
Сезон 2 Серия 1
4 января 2011
Змеиный зуб Serpent's Tooth
Сезон 2 Серия 2
11 января 2011
Обнажая суть Laid Bare
Сезон 2 Серия 3
18 января 2011
Темный альянс Unholy Alliance
Сезон 2 Серия 4
1 февраля 2011
Конкордия Concordia
Сезон 2 Серия 5
8 февраля 2011
Осада Siege
Сезон 2 Серия 6
15 февраля 2011
Муки рождения Birth Pangs
Сезон 2 Серия 7
22 февраля 2011
Мозговой штурм Uneasy Lies the Head
Сезон 2 Серия 8
1 марта 2011
Дьявол в голубом Devil in a Blue Dress
Сезон 2 Серия 9
8 марта 2011
День матери Mother's Day
Сезон 2 Серия 10
15 марта 2011
График выхода всех сериалов
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