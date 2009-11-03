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Постер к 1-му сезону сериала Vизитеры
Киноафиша Сериалы Vизитеры Сезоны Сезон 1

Vизитеры, 1 сезон

V 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 3 ноября 2009
Год выпуска 2009
Количество серий 12
Продолжительность сезона 8 часов 36 минут
О чем 1-й сезон сериала «Vизитеры»

В 1-м сезоне сериала «Vизитеры» пришельцы на космических кораблях, которые внезапно появились на планете Земля, обманывают людей, заверяя, что принесут им исключительно пользу. В ходе расследования дела, связанного с терроризмом, агент государственной безопасности Эрика Эванс выясняет, что инопланетные визитеры обманывают людей. Когда ее напарник нападает на нее, Эрика узнает, что пришельцы собираются внедриться во все влиятельные корпорации, занять места в государственных органах и впоследствии захватить все человечество. Однако люди, очарованные прибытием инопланетных гостей с подарками, не желают даже слушать Эрику.

Список серий 1-го сезона сериала «Vизитеры» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Пилот Pilot
Сезон 1 Серия 1
3 ноября 2009
Прежняя жизнь окончена There Is No Normal Anymore
Сезон 1 Серия 2
10 ноября 2009
Новый день A Bright New Day
Сезон 1 Серия 3
17 ноября 2009
Все только начинается It's Only the Beginning
Сезон 1 Серия 4
24 ноября 2009
Война началась Welcome to the War
Сезон 1 Серия 5
30 марта 2010
Фунт мяса Pound of Flesh
Сезон 1 Серия 6
6 апреля 2010
Джон Мэй John May
Сезон 1 Серия 7
13 апреля 2010
Мы не сможем победить We Can't Win
Сезон 1 Серия 8
20 апреля 2010
Вилка еретика Heretic's Fork
Сезон 1 Серия 9
27 апреля 2010
Разум и душа Hearts and Minds
Сезон 1 Серия 10
4 мая 2010
Достижение цели Fruition
Сезон 1 Серия 11
11 мая 2010
Красное небо Red Sky
Сезон 1 Серия 12
18 мая 2010
График выхода всех сериалов
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