Телеканал Cartoon Network

Cartoon Network — американский мультипликационный канал, ориентированный на детскую аудиторию, один из крупнейших в мире. С 1996 года принадлежит корпорации Warner. Свою историю ведет с 1 октября 1992 года, когда в эфире появилась специальная презентация, проводимая Друппи, одним из анимационных персонажей. Долгое время программная сетка состояла из старых мультфильмов, снятых до 1960-х годов, в том числе «Looney Tunes».

Cartoon Network стал первым, кто показывал их круглосуточно. Для производства собственного контента была организована целая студия. Первоначально планировались работы в духе старой анимации, но от идеи пришлось отказаться, потому что проекты оказались ориентированы под узкую аудиторию.

Для привлечения аудитории постарше, у канала появились тематические блоки с мультфильмами для взрослых Adult Swim, идущие в ночное время, и блок с аниме. С 1993 года запущено вещание в России, но на английском языке. Первая локализация произошла спустя четыре года. Самые известные проекты студии — «Свинка Пеппа» и «Время приключений».