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Телеканал Cartoon Network

О телеканале

Cartoon Network — американский мультипликационный канал, ориентированный на детскую аудиторию, один из крупнейших в мире. С 1996 года принадлежит корпорации Warner. Свою историю ведет с 1 октября 1992 года, когда в эфире появилась специальная презентация, проводимая Друппи, одним из анимационных персонажей. Долгое время программная сетка состояла из старых мультфильмов, снятых до 1960-х годов, в том числе «Looney Tunes».

Cartoon Network стал первым, кто показывал их круглосуточно. Для производства собственного контента была организована целая студия. Первоначально планировались работы в духе старой анимации, но от идеи пришлось отказаться, потому что проекты оказались ориентированы под узкую аудиторию.

Для привлечения аудитории постарше, у канала появились тематические блоки с мультфильмами для взрослых Adult Swim, идущие в ночное время, и блок с аниме. С 1993 года  запущено вещание в России, но на английском языке. Первая локализация произошла спустя четыре года. Самые известные проекты студии — «Свинка Пеппа» и «Время приключений».

Сериалы
Мы — медвежата
Мы — медвежата
комедия, приключения, детский 2022, США
0.0
По ту сторону изгороди
По ту сторону изгороди
драма, фэнтези, детектив 2014, США
8.0
Драконы и всадники Олуха
Драконы и всадники Олуха
приключения, семейный, фэнтези 2012, США
5.0
Смотреть онлайн
Юная Лига Справедливости
Юная Лига Справедливости
боевик, приключения, фантастика 2010, США
8.0
Время приключений
Время приключений
комедия, приключения, анимация 2010, США
8.0
Все сериалы
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