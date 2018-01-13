Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Как украсть реку" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 2-му сезону сериала Семь смертных грехов
Киноафиша Сериалы Семь смертных грехов Сезоны Сезон 2

Семь смертных грехов, 2 сезон

Nanatsu no Taizai 16+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 13 января 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 24
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Семь смертных грехов»

Во 2-м сезоне сериала «Семь смертных грехов» враги из Ордена священных рыцарей повержены, королевство восстановлено, а столица вернулась на прежнее место. Теперь в ней правит король Бартра при помощи принцессы Элизабет. Мелиодас и Бан улаживают свои разногласия на фестивале уличных боев. Кинг хочет сделать следующий шаг в отношениях с Дианой, но не знает, как признаться ей в чувствах. Мелиодас просит Мерлин поработать официанткой в «Кабаньей шляпе» для привлечения клиентов. Тем временем Дрейфус разговаривает с мальчиком-пастухом и его отцом и выясняет кое-что тревожащее его и остальных рыцарей.

Список серий сериала Семь смертных грехов График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Возрождение Клана Демонов Revival of the Demon Clan
Сезон 2 Серия 1
13 января 2018
Существование и доказательство Existence and Proof
Сезон 2 Серия 2
20 января 2018
Священная реликвия Лоствейн Sacred Treasure Lostvayne
Сезон 2 Серия 3
27 января 2018
Десять Заповедей в действии The Ten Commandments on the Move
Сезон 2 Серия 4
3 февраля 2018
Ошеломляющая мощь Overwhelming Violence
Сезон 2 Серия 5
10 февраля 2018
Искупление Великого Святого Рыцаря The Great Holy Knight Atones for His Sins
Сезон 2 Серия 6
17 февраля 2018
Куда уходят воспоминания Where Memories Lead
Сезон 2 Серия 7
24 февраля 2018
Священная земля друидов The Druids' Holy Land
Сезон 2 Серия 8
3 марта 2018
Обещание любимой The Promise with the Loved One
Сезон 2 Серия 9
10 марта 2018
Чего нам недостаёт What We Lacked
Сезон 2 Серия 10
17 марта 2018
Отец и сын Father and Son
Сезон 2 Серия 11
24 марта 2018
Там, где любовь Where Love is Found
Сезон 2 Серия 12
31 марта 2018
Прощай, мой дорогой вор Farewell, My Beloved Thief
Сезон 2 Серия 13
14 апреля 2018
Владыка Солнца Master of the Sun
Сезон 2 Серия 14
21 апреля 2018
Мелодия признания A Horrifying Confession
Сезон 2 Серия 15
28 апреля 2018
Смертельный лабиринт Death Trap Labyrinth
Сезон 2 Серия 16
5 мая 2018
Легенды Legendary Figures
Сезон 2 Серия 17
12 мая 2018
Для кого этот свет For Whom Does That Light Shine?
Сезон 2 Серия 18
19 мая 2018
Мелиодас против «Десяти Заповедей» Meliodas vs. The Ten Commandments
Сезон 2 Серия 19
26 мая 2018
В поисках надежды In Search of Hope
Сезон 2 Серия 20
2 июня 2018
Безграничное тепло Certain Warmth
Сезон 2 Серия 21
9 июня 2018
Эта душа и меч для защиты друзей Return of the Sins
Сезон 2 Серия 22
16 июня 2018
Герой вернулся! The Hero Rises!
Сезон 2 Серия 23
23 июня 2018
Пока ты со мной As Long as You Are Here
Сезон 2 Серия 24
30 июня 2018
График выхода всех сериалов
Related video
Позорит Пугачеву: только посмотрите, что вытворяет молодая жена Преснякова (пикантное видео)
Все мужчины были без ума от красавицы из сериала «Кабачок "13 стульев"»: сейчас не узнаете
Улыбка один в один: ахнете, увидев старшую сестру самой красивой женщины в мире
Совсем не похож на многоженца: на Юрия Гальцева сегодня больно смотреть
Тест: какой у вас тип волшебных крыльев?
До Бузовой и Бородиной телестройку вел артист: мало кто помнит, хотя он звезда №1
Этот ляп в советском «Шерлоке Холмсе» заметили только иностранцы: внимание на Ливанова
У Саши из «Универа» была мама: вот как выглядит бывшая миллиардера Сильвестра
Из сказочного лебедя в белую ворону: Волочкова в молодости была жуть как хороша
Жуткие брови, когти вместо ногтей: дочь Киркорова от известной певицы называют гадким утенком
Эту советскую певицу до сих пор обожают в России: не поверите, за что попала в черные списки
Последняя воля Карла III останется розовой мечтой: планы опять нарушили Меган и Гарри
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше