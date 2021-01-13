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Постер к 4-му сезону сериала Семь смертных грехов
Киноафиша Сериалы Семь смертных грехов Сезоны Сезон 4

Семь смертных грехов, 4 сезон

Nanatsu no Taizai 16+
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 13 января 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 24
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 4-й сезон сериала «Семь смертных грехов»

В 4-м сезоне сериала «Семь смертных грехов» демоны из клана Десяти заповедей собирают человеческие души для осуществления очередного коварного плана. Пелио обнаруживает лазейку, через которую демоны пронимают в королевство за своей добычей. Эстаросса с трудом восстанавливается после битвы с Эсканором. Король выбирает следующего Великого Святого рыцаря, чтобы вернуть Ордену его былую славу и благородство. Кинг и Диана клянутся вернуться и помочь Мелиодасу и Элизабет, но сперва им необходимо завершить свое задание вдали от Британии. Архангелы Сариэль, Людосиэль и Тармиэль восстают против армии демонов.

Список серий сериала Семь смертных грехов График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Из чистилища From Purgatory
Сезон 4 Серия 1
13 января 2021
Встреча с неизвестным A Meeting with the Unknown
Сезон 4 Серия 2
20 января 2021
Целеустремленная любовь A Single-Minded Love
Сезон 4 Серия 3
27 января 2021
Жертвы Священной войны The Victims of the Holy War
Сезон 4 Серия 4
3 февраля 2021
Трагический удар The Tragic Strike
Сезон 4 Серия 5
10 февраля 2021
Противостоите отчаянию!! Confront Despair!!
Сезон 4 Серия 6
17 февраля 2021
Надежда, конфликт и отчаяние Hope, Conflict, and Despair
Сезон 4 Серия 7
24 февраля 2021
Дверь к надежде The Doorway to Hope
Сезон 4 Серия 8
3 марта 2021
То, что собирает That Which Gathers
Сезон 4 Серия 9
10 марта 2021
Спасение Солнца The Salvation of the Sun
Сезон 4 Серия 10
17 марта 2021
Тот, кто противостоит Богу The One Who Stands Against a God
Сезон 4 Серия 11
24 марта 2021
Мы все будем твоей силой We'll All Be Your Strength
Сезон 4 Серия 12
31 марта 2021
Конец долгого путешествия The End of a Long Journey
Сезон 4 Серия 13
7 апреля 2021
Прощайте, семь смертных грехов Farewell, Seven Deadly Sins
Сезон 4 Серия 14
14 апреля 2021
Обреченные братья Fated Brothers
Сезон 4 Серия 15
21 апреля 2021
Финальная битва The Final Battle
Сезон 4 Серия 16
28 апреля 2021
Голос, зовущий тебя по имени The Voice Calling Your Name
Сезон 4 Серия 17
5 мая 2021
Король поет в одиночестве The King Sings Alone
Сезон 4 Серия 18
12 мая 2021
Борьба The Struggle
Сезон 4 Серия 19
19 мая 2021
Смертельные враги Mortal Enemies
Сезон 4 Серия 20
26 мая 2021
То, чего всегда хотела ведьма What the Witch Had Always Wanted
Сезон 4 Серия 21
2 июня 2021
Привкус хаоса A Taste of Chaos
Сезон 4 Серия 22
9 июня 2021
Вечное царство An Everlasting Kingdom
Сезон 4 Серия 23
16 июня 2021
Наследники Heirs
Сезон 4 Серия 24
23 июня 2021
График выхода всех сериалов
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