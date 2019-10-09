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Постер к 3-му сезону сериала Семь смертных грехов
Киноафиша Сериалы Семь смертных грехов Сезоны Сезон 3

Семь смертных грехов, 3 сезон

Nanatsu no Taizai 16+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 9 октября 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 24
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 3-й сезон сериала «Семь смертных грехов»

В 3-м сезоне сериала «Семь смертных грехов» король награждает семерых рыцарей за их храбрость на особой торжественной церемонии. Однако праздник прерывается неожиданным вторжением. Благодаря манипуляциям Фраудрина и Хендриксона клан Десяти заповедей вновь обретают физическую форму. Королю приходится проследовать за Баном в Лес фей, чтобы обрести мудрость для борьбы с демонами. Но на лес насылают кровожадного великана Альбиона, который может уничтожить все на своем пути. Гаутер манипулирует воспоминаниями Гилы и Зила, но его хитростям противостоит Диана. Десять заповедей являются перед Мелиодасом.

Список серий сериала Семь смертных грехов График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Свет, Изгоняющий Тьму The Light That Disperses Darkness
Сезон 3 Серия 1
9 октября 2019
Память Священной Войны Memories of the Holy War
Сезон 3 Серия 2
16 октября 2019
Да Будет Свет Those Without Light
Сезон 3 Серия 3
23 октября 2019
"Десять Заповедей" против "Четырёх Архангелов" The Ten Commandments vs. The Four Archangels
Сезон 3 Серия 4
30 октября 2019
Вихрь Эмоций Emotional Maelstrom
Сезон 3 Серия 5
6 ноября 2019
Мы Зовём Это Любовью We Call That Love
Сезон 3 Серия 6
13 ноября 2019
«Грехи» снова вместе! Deadly Sins Unite!
Сезон 3 Серия 7
20 ноября 2019
Кукла Молит о Любви The Doll Seeks Love
Сезон 3 Серия 8
27 ноября 2019
Проклятые Возлюбленные The Cursed Lovers
Сезон 3 Серия 9
4 декабря 2019
Как мы живём That is Our Way of Life
Сезон 3 Серия 10
11 декабря 2019
Мстительные Души Не Ведают Покоя The Hateful Cannot Rest
Сезон 3 Серия 11
18 декабря 2019
Любовь - Девичья Сила Love is a Maiden's Power
Сезон 3 Серия 12
25 декабря 2019
Всесильный Против Величайшего Зла The Almighty vs. The Greatest Evil
Сезон 3 Серия 13
8 января 2020
Новая Угроза A New Threat
Сезон 3 Серия 14
15 января 2020
Тебе, капитан To Our Captain
Сезон 3 Серия 15
22 января 2020
Конец "Семи Смертных Грехов" Seven Deadly Sins End
Сезон 3 Серия 16
29 января 2020
Наш Выбор Our Choices
Сезон 3 Серия 17
5 февраля 2020
Шествие Святых March of the Saints
Сезон 3 Серия 18
12 февраля 2020
Союз Священной Войны The Holy War Accord
Сезон 3 Серия 19
19 февраля 2020
Дитя надежды Child of Hope
Сезон 3 Серия 20
26 февраля 2020
Начало священной войны Beginning of the Holy War
Сезон 3 Серия 21
4 марта 2020
Британия в пекле войны War-torn Britannia
Сезон 3 Серия 22
11 марта 2020
Тот, кого скрутила тьма The One Twisted by Darkness
Сезон 3 Серия 23
18 марта 2020
Бушующая любовь Rampaging Love
Сезон 3 Серия 24
25 марта 2020
График выхода всех сериалов
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