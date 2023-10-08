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Киноафиша Сериалы Семь смертных грехов Сезоны Сезон 5

Семь смертных грехов, 5 сезон

Nanatsu no Taizai 16+
Оригинальное название Season 5
Название Сезон 5
Премьера сезона 8 октября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 1
Продолжительность сезона 25 минут
О чем 5-й сезон сериала «Семь смертных грехов»

В 5-м сезоне сериала «Семь смертных грехов» Бан пытается отыскать душу Мелиодаса в Чистилище и вернуть в мир живых. Однако вырваться оттуда на Землю оказывается непросто даже ему самому, не говоря уже о погибшем узнике. Тем временем король, Дери и остальные направляются в Небесный театр, чтобы спасти Элизабет, похищенную Эстароссой. Мелиодас рассказывает предысторию своего брата Зелдриса. Выясняется, что Эстаросса стер воспоминания всех, кто был знаком с ним в прошлом, чтобы обезопасить себя от разоблачения. Но это еще можно исправить. Людосиэль и Эсканор пытаются найти способ разрушить Зловещую Туманность.

Когда выйдет: выход первой серии 5 сезона запланирован на 8 октября 2023. График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Episode 1
Сезон 5 Серия 1
8 октября 2023
График выхода всех сериалов
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