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Постер к 1-му сезону сериала Семь смертных грехов
Киноафиша Сериалы Семь смертных грехов Сезоны Сезон 1

Семь смертных грехов, 1 сезон

Nanatsu no Taizai 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 5 октября 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 24
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Семь смертных грехов»

В 1-м сезоне сериала «Семь смертных грехов» события разворачиваются в древней Британии, где правит старинный и благородный королевский род. Но загадочная семерка рыцарей, прозванная за свою мощь Семь смертных грехов, обвиняется в заговоре против короля. Орден священных рыцарей, выдвинувший обвинения, казнит их. Однако вскоре сами рыцари Ордена показывают свое истинное лицо. Именно они оказываются истинными предателями и устраивают переворот, истребив всю королевскую семью. Спасается лишь третья по старшинству принцесса Элизабет. Она хочет отомстить за родных, поэтому решает вновь призвать Семь смертных грехов.

Список серий сериала Семь смертных грехов График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Семь смертных грехов The Seven Deadly Sins
Сезон 1 Серия 1
5 октября 2014
Меч святого рыцаря The Sword of the Holy Knight
Сезон 1 Серия 2
12 октября 2014
Грех в спящем лесу Sin of the Sleeping Forest
Сезон 1 Серия 3
19 октября 2014
Мечта маленькой девочки A Little Girl's Dream
Сезон 1 Серия 4
26 октября 2014
Даже если ты умрешь Even If You Should Die
Сезон 1 Серия 5
2 ноября 2014
Поэма начал The Poem of Beginnings
Сезон 1 Серия 6
9 ноября 2014
Трогательное воссоединение A Touching Reunion
Сезон 1 Серия 7
16 ноября 2014
Страшный преследователь The Fearsome Pursuer
Сезон 1 Серия 8
23 ноября 2014
Тёмный импульс Dark Pulse
Сезон 1 Серия 9
30 ноября 2014
Бойцовский фестиваль в Визеле The Vaizel Fighting Festival
Сезон 1 Серия 10
7 декабря 2014
Сдерживаемые чувства Pent-up Feelings
Сезон 1 Серия 11
14 декабря 2014
Леденящая кровь пушка Bloodcurdling Cannon
Сезон 1 Серия 12
21 декабря 2014
Ангел разрушения The Angel of Destruction
Сезон 1 Серия 13
28 декабря 2014
Любитель читать книги A Reader of Books
Сезон 1 Серия 14
18 января 2015
Нечестивый рыцарь Unholy Knight
Сезон 1 Серия 15
25 января 2015
Легенды, спровоцированные The Legends, Provoked
Сезон 1 Серия 16
1 февраля 2015
Первая жертва The First Sacrifice
Сезон 1 Серия 17
8 февраля 2015
Даже если это будет стоить мне жизни Even If It Costs Me My Life
Сезон 1 Серия 18
15 февраля 2015
Король Фей ждет напрасно The Fairy King Waits in Vain
Сезон 1 Серия 19
22 февраля 2015
Очарование мужества The Courage Charm
Сезон 1 Серия 20
1 марта 2015
Надвигающаяся угроза The Looming Threat
Сезон 1 Серия 21
8 марта 2015
Что я могу сделать для тебя What I Can Do for You
Сезон 1 Серия 22
15 марта 2015
Накатывает отчаяние Despair Descends
Сезон 1 Серия 23
22 марта 2015
Герои The Heroes
Сезон 1 Серия 24
29 марта 2015
График выхода всех сериалов
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