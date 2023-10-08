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Киноафиша Сериалы Семь смертных грехов Сезоны

Семь смертных грехов, список сезонов

Nanatsu no Taizai 16+
Год выпуска 2014
Страна Япония
Эпизод длится 25 минут
Телеканал TV Tokyo
Список сезонов сериала «Семь смертных грехов»
Семь смертных грехов - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
24 эпизода 5 октября 2014 - 29 марта 2015
 
Семь смертных грехов - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
24 эпизода 13 января 2018 - 30 июня 2018
 
Семь смертных грехов - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
24 эпизода 9 октября 2019 - 25 марта 2020
 
Семь смертных грехов - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
24 эпизода 13 января 2021 - 23 июня 2021
 
Сезон 5 / Season 5
1 эпизод 8 октября 2023
 
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