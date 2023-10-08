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Семь смертных грехов
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Семь смертных грехов, список сезонов
Nanatsu no Taizai
16+
Год выпуска
2014
Страна
Япония
Эпизод длится
25 минут
Телеканал
TV Tokyo
Список сезонов сериала «Семь смертных грехов»
Сезон 1 / Season 1
24 эпизода
5 октября 2014 - 29 марта 2015
Сезон 2 / Season 2
24 эпизода
13 января 2018 - 30 июня 2018
Сезон 3 / Season 3
24 эпизода
9 октября 2019 - 25 марта 2020
Сезон 4 / Season 4
24 эпизода
13 января 2021 - 23 июня 2021
Сезон 5 / Season 5
1 эпизод
8 октября 2023
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