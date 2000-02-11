Menu
Rugrats 1991 - 2004 season 8

Rugrats 6+
Original title Season 8
Title Сезон 8
Season premiere 11 February 2000
Production year 2000
Number of episodes 26
Runtime 9 hours 32 minutes
"Rugrats" season 8 description

В 8-м сезоне сериала «Ох уж эти детки!» главные герои значительно повзрослели. Теперь они на 10 лет старше, посещают занятия в школе, ходят на концерты и другие мероприятия. Анжелика говорит ребятам, что в конце Хеллоуина они превратятся в наряды и единственный способ изменить это – отдать ей их сладости. Томми переживает, что у Спайка больше нет на него времени. Кира и Час отмечают первую Пасху. Чаки теряет свой первый читательский билет в библиотеку и получает первый штраф. Кроме того, мальчик считает, что у него аллергия на Кими, потому что он постоянно чихает, когда общается с ней или когда девочка проходит мимо.

Series rating

0.0
7.4 IMDb
"Rugrats" season 8 list of episodes.
Be My Valentine
Season 8 Episode 1
11 February 2000
Discover America
Season 8 Episode 2
29 March 2000
Acorn Nuts and Diapey Butts
Season 8 Episode 3
7 November 2000
Rugrats in Paris Mini-Documentary
Season 8 Episode 4
7 November 2000
Angelicon / Dil's Binkie / Big Brother Chuckie
Season 8 Episode 5
15 January 2001
Finsterella
Season 8 Episode 6
15 January 2001
Sister Act / Spike's Nightscare / Cuddle Bunny
Season 8 Episode 7
26 January 2001
Changes for Chuckie / The Magic Show / A Lulu of a Time
Season 8 Episode 8
2 February 2001
Dayscare / The Great Unknown / Falling Stars
Season 8 Episode 9
9 February 2001
Cat Got Your Tongue? / The War Room / Attention Please
Season 8 Episode 10
16 February 2001
And the Winner Is... / Dil's Bathtime / Bigger Than Life
Season 8 Episode 11
9 March 2001
Day of the Potty / Tell-Tale Cell Phone / The Time of Their Lives
Season 8 Episode 12
13 March 2001
My Fair Babies / The Way Things Work / Home Sweet Home
Season 8 Episode 13
30 March 2001
Dil Saver / Cooking with Phil & Lil / Piece of Cake
Season 8 Episode 14
13 April 2001
Bad Shoes / The World According to Dil & Spike / Wash-Dry Story
Season 8 Episode 15
20 April 2001
Adventure Squad / The Way More Things Work / Talk of the Town
Season 8 Episode 16
27 April 2001
All Growed Up
Season 8 Episode 17
21 July 2001
A Rugrats Kwanzaa
Season 8 Episode 18
11 December 2001
The Doctor Is In / The Big Sneeze
Season 8 Episode 20
9 February 2002
The Fun Way Day / The Age of Aquarium
Season 8 Episode 21
23 February 2002
Daddy's Little Helpers / Hello Dilly
Season 8 Episode 22
9 March 2002
Bow Wow Wedding Vows
Season 8 Episode 23
25 March 2002
Cynthia Comes Alive / Trading Phil
Season 8 Episode 24
6 April 2002
A Tale of Two Puppies / Okey-Dokey Jones and the Ring of the Sunbeams
Season 8 Episode 25
1 June 2002
Curse of the Werewuff
Season 8 Episode 26
28 October 2002
Quiet, Please / Early Retirement
Season 8 Episode 27
9 February 2002
TV series release schedule
