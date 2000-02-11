В 8-м сезоне сериала «Ох уж эти детки!» главные герои значительно повзрослели. Теперь они на 10 лет старше, посещают занятия в школе, ходят на концерты и другие мероприятия. Анжелика говорит ребятам, что в конце Хеллоуина они превратятся в наряды и единственный способ изменить это – отдать ей их сладости. Томми переживает, что у Спайка больше нет на него времени. Кира и Час отмечают первую Пасху. Чаки теряет свой первый читательский билет в библиотеку и получает первый штраф. Кроме того, мальчик считает, что у него аллергия на Кими, потому что он постоянно чихает, когда общается с ней или когда девочка проходит мимо.