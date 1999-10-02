В 7-м сезоне сериала «Ох уж эти детки!» Анжелика становится великаном из глазах малышей из-за нового домика на дереве. Чаки пытается защитить своего старшего брата Кими от опасности. Стю помещает на обои рабочего стола фотографию Дила. Из-за этого малыши думают, что пса заперли в компьютере. Фил и Лил пробуют себя в качестве кулинаров и готовят пирог по собственному уникальному рецепту, а Анжелике снится сон, в котором она обретает могущество после того, как съела торт. Кроме того, она наполняется ревностью, заметив, как дети проводят время со своими братьями и сестрами. Анжелика настаивает, чтобы папа с мамой родили еще одного ребенка.