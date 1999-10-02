Menu
Rugrats 1991 - 2004 season 7

Rugrats season 7 poster
Season premiere 2 October 1999
Production year 1999
Number of episodes 11
Runtime 4 hours 2 minutes
"Rugrats" season 7 description

В 7-м сезоне сериала «Ох уж эти детки!» Анжелика становится великаном из глазах малышей из-за нового домика на дереве. Чаки пытается защитить своего старшего брата Кими от опасности. Стю помещает на обои рабочего стола фотографию Дила. Из-за этого малыши думают, что пса заперли в компьютере. Фил и Лил пробуют себя в качестве кулинаров и готовят пирог по собственному уникальному рецепту, а Анжелике снится сон, в котором она обретает могущество после того, как съела торт. Кроме того, она наполняется ревностью, заметив, как дети проводят время со своими братьями и сестрами. Анжелика настаивает, чтобы папа с мамой родили еще одного ребенка.

7.4 IMDb
"Rugrats" season 7 list of episodes. TV series release schedule
No Place Like Home
Season 7 Episode 1
2 October 1999
Share and Share a Spike / Tommy for Mayor
Season 7 Episode 2
2 October 1999
Brothers Are Monsters / Cooking with Susie
Season 7 Episode 3
9 October 1999
Planting Dil / The Joke's on You
Season 7 Episode 4
16 October 1999
Officer Chuckie / Auctioning Grandpa
Season 7 Episode 5
16 October 1999
Partners in Crime / Thumb's Up
Season 7 Episode 6
6 November 1999
The Big Showdown / Doctor Susie
Season 7 Episode 7
20 November 1999
Accidents Happen / Pee Wee Scouts
Season 7 Episode 8
18 December 1999
The Incredible Shrinking Babies / Miss Manners
Season 7 Episode 9
29 January 2000
Chuckie's New Shirt / Cavebabies
Season 7 Episode 10
1 March 2000
A Dose of Dil / Famous Babies
Season 7 Episode 11
13 May 2000
