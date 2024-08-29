Отзывы о сериале «Юг»

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Оксана Коган
29 августа 2024, 19:17
Это один из немногих сериалов за последнее время, который мне действительно понравился. Вышла такая вот увлекательная, добрая и находчивая история, которая рассказывает о парне, который не просто отправился на поиск своего отца, а ступил на дорогу взрослой жизни. Да, ему не просто, порой с него посмеиваются, и тем не менее он проявляет чудеса находчивости и выдержку, которой могут позавидовать взрослые. Мне Ярослав Могильников, сыгравший Юга, запомнился еще по Слову пацана, где он играл паренька по имени Ералаш. И вот очень круто, что его карьера продолжает и дальше активно развиваться, и в новом сериале он полностью заслуженно отхватил главную роль! Также, интересно следить за тем, как самого Юга теперь ищет его бабушка, которая ну просто не может оставить внука без присмотра. На пару со своим знакомым следователем они буквально наступают Югу на пятки, но так просто поймать его не получится точно! Начало очень бодрое, жду новые серии.
29 августа 2024, 19:17
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Киноафиша.инфо
30 августа 2024, 19:21
в ответ на сообщение
Оксана Коган от 29 августа 2024, 19:17
Очень рады прочесть ваше мнение, спасибо 😌
30 августа 2024, 19:21
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