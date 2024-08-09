Парень отправляется на поиски своего отца в трейлере сериала «Юг»

Онлайн-кинотеатр Okko представил трейлер многосерийной приключенческой драмы для всей семьи «Юг», премьера которой состоится 22 августа. Сезон будет состоять из восьми эпизодов по 40 минут каждый.

В центре сюжета — скромный и застенчивый подросток по имени Юг (Ярослав Могильников). Он лишился матери, когда ему было всего три года, так что его воспитанием всецело занималась бабушка (Надежда Маркина). Что до отца, то его Юг никогда не видел. В день своего 14-летия мальчик находит в шкафу бабушки деньги, которые в качестве материальной помощи присылал отец. Узнав фамилию родителя, Юг начинает его поиски с помощью соцсетей. Сузив круг до семи человек, которые не ответили на его сообщения, Юг решает лично встретиться с каждым из них.

Собрав необходимые вещи, юный протагонист тайком от бабушки отправляется в длительное путешествие по России. Впереди у него масса встреч с разными людьми, первый романтический опыт, а также масса испытаний, пройдя которые он станет взрослым. Тем временем встревоженная бабуля стремится вернуть внука домой, обратившись к следователю (Тимофей Трибунцев).

В актерский состав сериала также вошли Юрий Колокольников, Александр Яценко, Кирилл Кяро, Николай Шрайбер, Юлия Снигирь, Анна Уколова, Дарья Екамасова, Екатерина Стулова и другие. Режиссером выступает Иван Соснин, сценарий написал Алим Бесчоков.