Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Парень отправляется на поиски своего отца в трейлере сериала «Юг»

Парень отправляется на поиски своего отца в трейлере сериала «Юг»

9 августа 2024 13:35
Парень отправляется на поиски своего отца в трейлере сериала «Юг»

Путешествие главного героя составит 9000 км по всей России.

Онлайн-кинотеатр Okko представил трейлер многосерийной приключенческой драмы для всей семьи «Юг», премьера которой состоится 22 августа. Сезон будет состоять из восьми эпизодов по 40 минут каждый.

В центре сюжета — скромный и застенчивый подросток по имени Юг (Ярослав Могильников). Он лишился матери, когда ему было всего три года, так что его воспитанием всецело занималась бабушка (Надежда Маркина). Что до отца, то его Юг никогда не видел. В день своего 14-летия мальчик находит в шкафу бабушки деньги, которые в качестве материальной помощи присылал отец. Узнав фамилию родителя, Юг начинает его поиски с помощью соцсетей. Сузив круг до семи человек, которые не ответили на его сообщения, Юг решает лично встретиться с каждым из них.

Собрав необходимые вещи, юный протагонист тайком от бабушки отправляется в длительное путешествие по России. Впереди у него масса встреч с разными людьми, первый романтический опыт, а также масса испытаний, пройдя которые он станет взрослым. Тем временем встревоженная бабуля стремится вернуть внука домой, обратившись к следователю (Тимофей Трибунцев).

В актерский состав сериала также вошли Юрий Колокольников, Александр Яценко, Кирилл Кяро, Николай Шрайбер, Юлия Снигирь, Анна Уколова, Дарья Екамасова, Екатерина Стулова и другие. Режиссером выступает Иван Соснин, сценарий написал Алим Бесчоков.

Фото: Онлайн-кинотеатр Okko
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Кирилл Кяро спасает Таисью Калинину в трейлере сериала «Как приручить лису» Кирилл Кяро спасает Таисью Калинину в трейлере сериала «Как приручить лису» Читать дальше 2 октября 2025
Гена и его ушастый друг противостоят бюрократам в новом трейлере «Чебурашки 2» Гена и его ушастый друг противостоят бюрократам в новом трейлере «Чебурашки 2» Читать дальше 1 октября 2025
Александра Бортич участвует в подпольном казино в трейлере сериала «Нам покер» Александра Бортич участвует в подпольном казино в трейлере сериала «Нам покер» Читать дальше 1 октября 2025
Дядя Федор и Матроскин поселяются в деревне в трейлере фильма «Простоквашино» Дядя Федор и Матроскин поселяются в деревне в трейлере фильма «Простоквашино» Читать дальше 29 сентября 2025
Николас Кейдж и его семья сталкиваются с Сатаной в трейлере хоррора «Сын плотника» Николас Кейдж и его семья сталкиваются с Сатаной в трейлере хоррора «Сын плотника» Читать дальше 2 октября 2025
Джейкоб Элорди в образе монстра: вышел новый трейлер «Франкенштейна» Гильермо дель Торо Джейкоб Элорди в образе монстра: вышел новый трейлер «Франкенштейна» Гильермо дель Торо Читать дальше 2 октября 2025
В прокат выходит яркий индийский ромком «Сани Санскари и Тулси Кумари» В прокат выходит яркий индийский ромком «Сани Санскари и Тулси Кумари» Читать дальше 1 октября 2025
Девушка вступает в схватку со злом ради спасения сестры в трейлере хоррора «Паранормальное явление. Шум» Девушка вступает в схватку со злом ради спасения сестры в трейлере хоррора «Паранормальное явление. Шум» Читать дальше 30 сентября 2025
Кинозвезда Джордж Клуни задается серьезными вопросами в трейлере фильма «Джей Келли» Кинозвезда Джордж Клуни задается серьезными вопросами в трейлере фильма «Джей Келли» Читать дальше 30 сентября 2025
Okko презентовал обновленный формат BarOkko в ресторане Canteen Okko презентовал обновленный формат BarOkko в ресторане Canteen Читать дальше 30 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше