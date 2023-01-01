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Киноафиша Сериалы Юг Сезоны Сезон 1

Yug
Название Сезон 1
Количество серий 8
Продолжительность сезона 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Юг»

В 1-м сезоне сериала «Юг» четырнадцатилетний подросток по имени Юг всегда считал себя сиротой, родители которого погибли. Воспитание мальчика взяла на себя бабушка. Однако вскоре мальчик выяснил, что его отец жив. Более того, он активно участвовал в жизни сына, но на расстоянии. Мальчик нашел в вещах бабушки деньги, которые родитель отправлял на его содержание. После обнаружения этих средств Юг понял, что хочет непременно найти своего отца. При этом мужчина может находиться в любом уголке необъятной родины – от Кавказа до Байкала. Юг, преодолевая свои многочисленные фобии, отправляется в путь.

 

Список серий сериала Юг График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
TBA
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
TBA
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
TBA
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
TBA
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
TBA
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
TBA
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
TBA
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
TBA
График выхода всех сериалов
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