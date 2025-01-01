Майор Абакулов прибывает на место происшествия, где в мусорном контейнере находят избитую девушку без сознания. Позже выясняется, что это 19-летняя дочь его коллеги-опера. По пути в больницу она умирает на руках у отца. Абакулова отстраняют от дела, но он, вопреки приказу, начинает собственное расследование. Постепенно майор выходит на след преступника — им оказывается влиятельный человек. Абакулов собирает улики и передаёт их следствию, однако в суде выясняется, что доказательства исчезли. Преступник уходит от ответственности, оставаясь на свободе.