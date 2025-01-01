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Киноафиша Сериалы Вне закона

Вне закона (2025 - …)

Vne zakona 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал НТВ
Продолжительность сериала 0 минут

О чем сериал

Майор Абакулов прибывает на место происшествия, где в мусорном контейнере находят избитую девушку без сознания. Позже выясняется, что это 19-летняя дочь его коллеги-опера. По пути в больницу она умирает на руках у отца. Абакулова отстраняют от дела, но он, вопреки приказу, начинает собственное расследование. Постепенно майор выходит на след преступника — им оказывается влиятельный человек. Абакулов собирает улики и передаёт их следствию, однако в суде выясняется, что доказательства исчезли. Преступник уходит от ответственности, оставаясь на свободе.

В ролях
В ролях
Александр Ратников
Александр Ратников
Михаил Хмуров
Михаил Хмуров
Руслан Ягудин
Руслан Ягудин
Максим Важов
Елена Радевич
Елена Радевич
Анастасия Балякина
Анастасия Балякина
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Сезон 1
TBA,
 
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