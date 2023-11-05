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Такси под прикрытием
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Отзывы о сериале «Такси под прикрытием»
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Светлана Чурбакова
5 ноября 2023, 23:07
Оценка
Сериал классный. Хотелосбы 2 сезон.
5 ноября 2023, 23:07
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MaryAnnaKМК67
6 ноября 2023, 18:26
На счёт сериала "Такси под прикрытием".
Сначала мы подумали, что режиссёр тот же, что снимал " Невский ".. потому как увидели полюбившихся артистов Викторию Маслову, Александра Саюталина ( роль милицейский шишек - его визитная карточка👍)
Плюсы: довольно интересный сюжет с такси, лихо закрученный, интрига, держит в напряжении, особенно когда узнаешь, что среди правоохранителей есть "крыса"... Кстати, я угадала, мне лицо этого скользкого персонажа сразу не понравилось! 😀Отдельное спасибо за виды Питера сверху, снизу, сбоку и как угодно. 👍
Музыка... тоже можно стерпеть.
Актёрская игра Кирила Гребенщикова, Виктории Масловой, Сергея Интякова, и ещё нескольких артистов... да и бандюги были красочные, надо отдать им должное - всём! 👍
Минусы: главный герой Дмитрий Власкин по типажу - характер нордический, в драках и задержаниях хорош, допускаю, но в лирических сценах - надо ещё работать и работать над актёрским мастерством. Не верю!
И отдельная головная боль - его бывшая жена, актриса Татьяна Чердынцева. Муж мой всё время плевался, когда видел её появление в самые неподходящие моменты сериала.
Отзыв мужчины: "она только всё портит, выглядит старше его по возрасту и всё переделанная..." увы, и это очевидно..
С актёрским мастерством у этой пары - работать, работать и ещё раз работать!
А в остальном..очень даже рекомендую этот сериал. Хорошее послевкусие.
6 ноября 2023, 18:26
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Александр Шеф
16 ноября 2023, 15:53
Оценка
Сериал зачёт! Актёрский состав тоже огонь
16 ноября 2023, 15:53
0
0
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Киноафиша.инфо
16 ноября 2023, 18:45
в ответ на сообщение
Александр Шеф от 16 ноября 2023, 15:53
Очень рады прочесть ваше мнение, спасибо 😌
16 ноября 2023, 18:45
0
0
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Киноафиша.инфо
16 ноября 2023, 18:45
в ответ на сообщение
MaryAnnaKМК67 от 6 ноября 2023, 18:26
Очень рады прочесть ваше мнение, спасибо 😌
16 ноября 2023, 18:45
0
0
Ответить
Киноафиша.инфо
16 ноября 2023, 18:46
в ответ на сообщение
Светлана Чурбакова от 5 ноября 2023, 23:07
Очень рады прочесть ваше мнение, спасибо 😌
16 ноября 2023, 18:46
0
0
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Алексей Алехин
15 марта 2024, 04:43
Оценка
Сериал заветный,сюжет захватывающий,смотрится легко
15 марта 2024, 04:43
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Киноафиша.инфо
15 марта 2024, 18:51
в ответ на сообщение
Алексей Алехин от 15 марта 2024, 04:43
Здорово, что сериал пришелся вам по душе!
15 марта 2024, 18:51
0
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Ольга Штыкова
25 марта 2024, 19:38
Очень слабый сериал.Зачем снимать престарелую бездарную маслоау. Есть молодые красивые и талантливые актрисы.
25 марта 2024, 19:38
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Weteran Mc
26 июня 2024, 00:56
Оценка
Закончил просмотр 16-серийного отечественного остросюжетного криминального сериала - "Такси под прикрытием".
Сериал повествует о секретном полицейском эксперименте, участник которого, лейтенант Алексей Турбин, рассекает по улицам Питера на полицейском автомобиле, замаскированном под такси. Кроме второстепенных дел, которые меняются каждую серию, есть основное дело - убийство родителей Алексея и разбойное ограбление родительского дома. Из серии к серии расследование даёт свои плоды, но в то же время и прибавляются новые разбои.
Этому сериалу можно было бы добавить жанр - боевик, ведь каждая серия состоит из экшна на 70% с перестрелками, драками и погонями.
Смотрится сериал с огромным интересом и на одном дыхании. Могу смело поставить высшую оценку: 10 из 10. 👍
26 июня 2024, 00:56
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Сначала мы подумали, что режиссёр тот же, что снимал " Невский ".. потому как увидели полюбившихся артистов Викторию Маслову, Александра Саюталина ( роль милицейский шишек - его визитная карточка👍)
Плюсы: довольно интересный сюжет с такси, лихо закрученный, интрига, держит в напряжении, особенно когда узнаешь, что среди правоохранителей есть "крыса"... Кстати, я угадала, мне лицо этого скользкого персонажа сразу не понравилось! 😀Отдельное спасибо за виды Питера сверху, снизу, сбоку и как угодно. 👍
Музыка... тоже можно стерпеть.
Актёрская игра Кирила Гребенщикова, Виктории Масловой, Сергея Интякова, и ещё нескольких артистов... да и бандюги были красочные, надо отдать им должное - всём! 👍
Минусы: главный герой Дмитрий Власкин по типажу - характер нордический, в драках и задержаниях хорош, допускаю, но в лирических сценах - надо ещё работать и работать над актёрским мастерством. Не верю!
И отдельная головная боль - его бывшая жена, актриса Татьяна Чердынцева. Муж мой всё время плевался, когда видел её появление в самые неподходящие моменты сериала.
Отзыв мужчины: "она только всё портит, выглядит старше его по возрасту и всё переделанная..." увы, и это очевидно..
С актёрским мастерством у этой пары - работать, работать и ещё раз работать!
А в остальном..очень даже рекомендую этот сериал. Хорошее послевкусие.
Сериал повествует о секретном полицейском эксперименте, участник которого, лейтенант Алексей Турбин, рассекает по улицам Питера на полицейском автомобиле, замаскированном под такси. Кроме второстепенных дел, которые меняются каждую серию, есть основное дело - убийство родителей Алексея и разбойное ограбление родительского дома. Из серии к серии расследование даёт свои плоды, но в то же время и прибавляются новые разбои.
Этому сериалу можно было бы добавить жанр - боевик, ведь каждая серия состоит из экшна на 70% с перестрелками, драками и погонями.
Смотрится сериал с огромным интересом и на одном дыхании. Могу смело поставить высшую оценку: 10 из 10. 👍
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