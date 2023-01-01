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Постер к 1-му сезону сериала Такси под прикрытием
Киноафиша Сериалы Такси под прикрытием Сезоны Сезон 1

Taksi pod prikrytiem
Название Сезон 1
Количество серий 16
Продолжительность сезона 13 часов 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Такси под прикрытием»

В 1-м сезоне сериала «Такси под прикрытием» Леша Турбин служит в полиции. Однажды он оказался участником эксперимента. Молодой мужчина выдает себя за водителя такси, ездит на специально оборудованном автомобиле и ищет злоумышленников, которые долгое время наводят ужас на все мирное население в городе. При этом у Алексея просто талант оказываться в самой гуще событий. Сослуживцы в шутку даже окрестили главного героя «магнитом для неприятностей», поскольку он постоянно притягивает к себе разного рода проблемы. Но именно эта черта и помогает Леше раскрывать самые сложные преступления.

Список серий сериала Такси под прикрытием График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
TBA
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
TBA
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
TBA
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
TBA
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
TBA
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
TBA
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
TBA
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
TBA
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
TBA
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
TBA
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
TBA
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
TBA
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
TBA
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
TBA
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
TBA
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
TBA
График выхода всех сериалов
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