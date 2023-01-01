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Киноафиша Сериалы Сестра Джеки Сезоны

Сестра Джеки, список сезонов

Nurse Jackie 18+
Год выпуска 2009
Страна США
Эпизод длится 22 минуты
Телеканал Showtime
Список сезонов сериала «Сестра Джеки»
Сестра Джеки - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
12 эпизодов 8 июня 2009 - 24 августа 2009
 
Сестра Джеки - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
12 эпизодов 22 марта 2010 - 7 июня 2010
 
Сестра Джеки - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
12 эпизодов 28 марта 2011 - 20 июня 2011
 
Сестра Джеки - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
10 эпизодов 8 апреля 2012 - 17 июня 2012
 
Сестра Джеки - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
10 эпизодов 14 апреля 2013 - 16 июня 2013
 
Сестра Джеки - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
12 эпизодов 13 апреля 2014 - 29 июня 2014
 
Сестра Джеки - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
12 эпизодов 12 апреля 2015 - 28 июня 2015
 
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