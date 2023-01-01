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Сестра Джеки
Сезоны
Сестра Джеки, список сезонов
Nurse Jackie
18+
Год выпуска
2009
Страна
США
Эпизод длится
22 минуты
Телеканал
Showtime
Список сезонов сериала «Сестра Джеки»
Сезон 1 / Season 1
12 эпизодов
8 июня 2009 - 24 августа 2009
Сезон 2 / Season 2
12 эпизодов
22 марта 2010 - 7 июня 2010
Сезон 3 / Season 3
12 эпизодов
28 марта 2011 - 20 июня 2011
Сезон 4 / Season 4
10 эпизодов
8 апреля 2012 - 17 июня 2012
Сезон 5 / Season 5
10 эпизодов
14 апреля 2013 - 16 июня 2013
Сезон 6 / Season 6
12 эпизодов
13 апреля 2014 - 29 июня 2014
Сезон 7 / Season 7
12 эпизодов
12 апреля 2015 - 28 июня 2015
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