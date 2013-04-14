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Постер к 5-му сезону сериала Сестра Джеки
Киноафиша Сериалы Сестра Джеки Сезоны Сезон 5

Nurse Jackie 18+
Оригинальное название Season 5
Название Сезон 5
Премьера сезона 14 апреля 2013
Год выпуска 2013
Количество серий 10
Продолжительность сезона 3 часа 40 минут
О чем 5-й сезон сериала «Сестра Джеки»

В 5-м сезоне сериала «Сестра Джеки» перевернувшийся автобус превращает обычный день в центральной городской больнице Всех Святых в сумасшедший дом. К счастью, к персоналу вовремя присоединяются два новых врача: доктор Кэрри Роман и доктор Айк Прентисс. Тем временем О'Хара пытается проводить каждую минуту рядом со своим сыном, а Акалитус возвращает Эдди на его старую должность. И все это происходит прямо накануне дня рождения Джеки. Ее праздник рискует сорваться под гнетом профессиональных неприятностей и бракоразводного процесса. Особенно если учесть, что Кевин хочет получить полную опеку над детьми.

Список серий 5-го сезона сериала «Сестра Джеки» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
С Днём Рождения, твою мать Happy F**king Birthday
Сезон 5 Серия 1
14 апреля 2013
Семейный портрет Luck of the Drawing
Сезон 5 Серия 2
21 апреля 2013
Улыбка Smile
Сезон 5 Серия 3
28 апреля 2013
Сбежавшие девушки Lost Girls
Сезон 5 Серия 4
5 мая 2013
Хорошее случается Good Thing
Сезон 5 Серия 5
12 мая 2013
Последствия Walk of Shame
Сезон 5 Серия 6
19 мая 2013
Век живи — век учись Teachable Moments
Сезон 5 Серия 7
26 мая 2013
Забудь как страшный сон Forget It
Сезон 5 Серия 8
2 июня 2013
Сердце Heart
Сезон 5 Серия 9
9 июня 2013
Душа Soul
Сезон 5 Серия 10
16 июня 2013
График выхода всех сериалов
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