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Постер к 6-му сезону сериала Сестра Джеки
Киноафиша Сериалы Сестра Джеки Сезоны Сезон 6

Nurse Jackie 18+
Оригинальное название Season 6
Название Сезон 6
Премьера сезона 13 апреля 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 12
Продолжительность сезона 4 часа 24 минуты
О чем 6-й сезон сериала «Сестра Джеки»

В 6-м сезоне сериала «Сестра Джеки» бывший муж главной героини Кевин объявляет о помолвке с другой женщиной. Эта новость повергает Джеки в смятение. Под воздействием стресса она начинает возвращаться к своим старым пагубным привычкам. Она крадет у одного из докторов закрытый доступ к хранилищу лекарств. А конфликт между проблемными детьми заставляет женщину обратиться к своему прежнему наркоторговцу Гейбу. Куп получает неутешительные новости: количество его сперматозоидов слишком низкое, чтобы позволить ему стать донором. Один из пациентов сильно недоволен поведением Прентисса.

Список серий 6-го сезона сериала «Сестра Джеки» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Пан или пропал Sink or Swim
Сезон 6 Серия 1
13 апреля 2014
Пилюльничество Pillgrimage
Сезон 6 Серия 2
20 апреля 2014
Супер зелень Super Greens
Сезон 6 Серия 3
27 апреля 2014
Джунгли любви Jungle Love
Сезон 6 Серия 4
4 мая 2014
Тряпка и кость Rag and Bone
Сезон 6 Серия 5
11 мая 2014
Нэнси Вуд Nancy Wood
Сезон 6 Серия 6
18 мая 2014
Как крыса на сыр Rat on a Cheeto
Сезон 6 Серия 7
25 мая 2014
Дама с лампой The Lady with the Lamp
Сезон 6 Серия 8
1 июня 2014
Торговец наркотиками Candyman
Сезон 6 Серия 9
8 июня 2014
Коляски и спермицид Sidecars and Spermicide
Сезон 6 Серия 10
15 июня 2014
Сестры Sisterhood
Сезон 6 Серия 11
22 июня 2014
Рейс Flight
Сезон 6 Серия 12
29 июня 2014
График выхода всех сериалов
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