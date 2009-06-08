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Постер к 1-му сезону сериала Сестра Джеки
Киноафиша Сериалы Сестра Джеки Сезоны Сезон 1

Nurse Jackie 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 8 июня 2009
Год выпуска 2009
Количество серий 12
Продолжительность сезона 4 часа 24 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Сестра Джеки»

В 1-м сезоне сериала «Сестра Джеки» зрители знакомятся с сильной и одаренной женщиной, которая работает медицинской сестрой в центральной нью-йоркской больнице. Однако Джеки вовсе не ангел и не мать Тереза. У нее очень острый язычок и непростой характер, а также множество преданных идеалов и разрушенных мечтаний за спиной. Ей уже немало лет, но она не чувствует себя счастливым и состоявшимся человеком. Ночные смены, неблагодарные пациенты, властолюбивое начальство и бесконечные подкроватные утки сделали из Джеки настоящего циника. Она перестала посещать церковь и разочаровалась в семье. Несмотря на это, она продолжает идти вперед.

Список серий 1-го сезона сериала «Сестра Джеки» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Пилот Pilot
Сезон 1 Серия 1
8 июня 2009
Сахарок Sweet 'n All
Сезон 1 Серия 2
15 июня 2009
Куриный суп Chicken Soup
Сезон 1 Серия 3
22 июня 2009
Школьная медсестра School Nurse
Сезон 1 Серия 4
29 июня 2009
Нарцисс Daffodil
Сезон 1 Серия 5
6 июля 2009
Пузырьки Tiny Bubbles
Сезон 1 Серия 6
13 июля 2009
Нож Steak Knife
Сезон 1 Серия 7
20 июля 2009
Зрачок Pupil
Сезон 1 Серия 8
27 июля 2009
Кровотечение Nose Bleed
Сезон 1 Серия 9
3 августа 2009
Обручальное кольцо Ring Finger
Сезон 1 Серия 10
10 августа 2009
Таблетки O-Matix Pill-O-Matix
Сезон 1 Серия 11
17 августа 2009
Здравоохранение и кино Health Care And Cinema
Сезон 1 Серия 12
24 августа 2009
График выхода всех сериалов
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